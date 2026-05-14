Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut danas je u Vranju otvorio Kancelariju regionalnog predstavnika Kabineta premijera kako bi lokalno stanovništvo imalo direktan kanal komunikacije sa Vladom Srbije i tom prilikom najavio da građani prve odgovore resornih ministarstava, koji su najčešće vezani za infrastrukturne projekte, građevinarstvo i energetiku, mogu očekivati za oko mesec dana.

"Imali smo ideju da dođemo u Pčinjski okrug, u grad Vranje, i da sa lokalnom samoupravom i sa okružnim načelstvom razgovaramo o novom modalitetu da građani brže i lakše komuniciraju sa Vladom, preko predstavnika kabineta predsednika Vlade u Vranju. On će direktno prenositi ono što su potrebe ili ono što je gorući problem kod ljudi koji žive u ovom kraju i cilj nam je da na neki način uspostavimo direktnu komunikaciju sa ministarstvima", rekao je Macut za TV Prva govoreći o funkcionisanju Kancelarije regionalnog predstavnika Kabineta premijera.

Premijer je objasnio da se pisma građana Pčinjskog okruga upućena različitim resorima neće više slati na različite adrese, već će postojati koordinator Kabineta predsednika Vlade.

"Meni je drago da smo krenuli sa Vranjem, iz kraja Bore Stankovića", naglasio je Macut.

Ocenio je da je potreba velikih okruga i lokalnih zajednica da imaju jednog mladog čoveka koji će znati da sagleda i prenese nadležnima njihove probleme.

"Mislim da je ovde već zapisao dosta toga i da ćemo za mesec dana imati prve odgovore na nekoliko pitanja koja se tiču infrastrukture, i to je ono što je uvek veliki problem. Infrastrukturna pitanja, saobraćaj i građevinarstvo su negde na prvom mestu, ali i energetika je izgleda problem. Tako da pokušaćemo za mesec dana da dobijemo već prve konkretne odgovore", rekao je Macut.