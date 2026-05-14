Narodni poslanik Branko Pavlović iz opozicionog pokreta "Mi, glas naroda" danas je govorio tokom sednice Narodne skupštine, a u fokusu je objedinjena rasprava o više predloga koji, kako je navedeno, treba da doprinesu unapređenju izbornog procesa i sprovođenju preporuka ODIHR-a.

- Predlozi zakona jesu sprovođenje ODIR-ovih preporuka. Oni koji kritikuju dolaze iz ove ekstremne probriselske opozicije. Ne slažem se sa time da oni onda kažu da to onda nije dobro...oni kad to kažu, misle na predlagače. Dakle, ODIR-ove preporuke su dobre, ali predlagač, dakle, za sve ono što ne valja, je on kriv. To će reći - vladajuća grupacija. To je, naravno, nelogično. Šta bi bilo normalno? Normalno bi bilo reći: da, ovo što je na dnevnom redu je realizacija ODIHR-ovih preporuka, ali sve ODIHR-ove preporuke nisu dobre. Ne, vladajuća grupacija tu greši, nego ODIHR nije u pravu u nekim elementima. Kada bismo mi svi iz opozicije bili saglasni sa time šta u ODIHR-ovim preporukama ne valja, onda bi Narodna skupština jedinstveno mogla da kaže - neke ODIHR-ove preporuke nismo prihvatili i to bi na diplomatskoj ravni Republici Srbiji dalo neuporedivo veću mogućnost da se u obraćanju prema Evropskoj komisiji objasni da nije reč o tome da se ne prihvata nešto zato što se želi čuvati vlast, nego sve parlamentarne grupacije, cela Narodna skupština smatra da za Republiku Srbiju ta rešenja nisu dobra - poručio je Pavlović.

- Mera koju sam predložio, izrazito po mom mišljenju, povećava poverenje građana u izborni proces, i samo građani da znaju - predsednica Skupštine je bila prema tome otvorena, a opozicija koja govori neprekidno o izbornim građanima nije htela to da podrži. A da su podržali, mi bismo koliko za neki dan mogli da krenemo u operacionalizaciju takve stvari - dodaje Pavlović.

On je ocenio da je opozicija ta koja ne želi dijalog i tamo gde je on moguć, već da im je u cilju destabilizacija.

- Jer šta je stvar, sad ako bi, recimo, vladajuća grupacija krenula, ja ću ih naravno podsticati da to ipak urade, ali ako bi krenula u tom pravcu, onda bi ova ekstremno pro-briselska opozicija rekla: Evo, neće da se bave ODIHR-ovim preporukama, nego zamajavaju ljude nekim drugim elementima koji nisu vezani za taj deo. Neće se dogovor, dakle, i tamo gde je dogovor moguć i po mom mišljenju u bitnom elementu, on se neće, nego se želi tenzija, želi se destabilizacija - naglasio je on.