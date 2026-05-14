Pojedini opozicioni akteri ponovo posežu za temama i instrumentima za koje veruju da mogu da budu dodatni pritisak na državu i donesu produbljivanje društvenih podela. Upravo u tom kontekstu treba posmatrati i predlog rezolucije o navodnim zločinima na Kosovu i Metohiji, koji su u sredu u Skupštinu Srbije predali već poznati provokatori na takvim temama - Ahmedin Škrijelj, Minela Kalender i Šaip Kamberi. Ovo nije izolovan potez, već nastavak političke matrice koja traje mesecima, upozoravaju sagovornici Kurira.

Političke filijale

Oni podsećaju da je gotovo identičan obrazac viđen i u julu prošle godine, u jeku najžešćih blokaderskih napada na institucije države. Tada su isti politički krugovi, uz otvorenu podršku lidera Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića i njegovih poslanika, pokrenuli inicijativu za usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici i kažnjavanje negiranja genocida. I tada, kao i sada, trenutak nije bio slučajan, a udar na državu je zapravo kontinuitet politike koja Srbiju konstantno predstavlja kao društvo koje mora da bude pod pritiskom, pod optužbom i pod stalnim unutrašnjim preispitivanjem i deo su šire kampanje destabilizacije zemlje, kažu naši sagovornici.

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da nova predložena rezolucija duboko vređa dostojanstvo naroda i predstavlja direktan nastavak brutalnih udara na državu koji su započeti još prošlog jula.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- U jeku tadašnjih blokada i pokušaja paralisanja institucija, gotovo identična postava kojoj su se tada zdušno pridružili i poslanici PSG, zahtevala je osudu nepostojećeg genocida u Srebrenici i uvođenje kazni za svakoga ko se usudi da kaže istinu. Ovakav kontinuitet jasno potvrđuje da je na delu sistematski rad na rušenju države, kako kroz spoljne pritiske, tako i kroz delovanje unutrašnjih ekspozitura. Indikativno je da su se ovoga puta pojedini akteri, poput PSG-a, taktički povukli iz potpisivanja najnovijeg antisrpskog pamfleta. Očigledno je da blizina izbora diktira ovakvu kamuflažu. Politički kalkulanti dobro znaju da narodni i nacionalni sentiment ne oprašta otvoreno blaćenje sopstvene države, pa se sada vešto prikrivaju, nadajući se da će ih makar studenti blokaderi prihvatiti pod svoju kapu kad ih već narod neće - ocenjuje Lisica.

Faktor izbori

On je uveren da građani Srbije ipak prepoznaju ovaj licemerni manevar.

- Antisrpsko ponašanje koje dolazi iz redova blokadera nije samo politički incident, već strateški potez usmeren protiv stabilnosti Srbije. Bez obzira na trenutnu predizbornu tišinu pojedinih stranaka, njihovo dosadašnje delovanje jasno pokazuje ko su zaista i čijim interesima služe. Srbija je kroz istoriju preživela mnoge udare, pa će i ovaj pokušaj urušavanja ostati samo još jedan dokaz bespuća kojim tumaraju oni kojima sopstvena država nikada nije na prvom mestu - zaključuje Lisica.

Istoričar Ognjen Karanović upozorava za Kurir da se iza ovog i svih sličnih poteza krije antisrpska politika.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Blokadersko opozicione snage naročito ove koje pripadaju takozvanom proevropskom bloku apsolutno su zatočnici antisrpske politike. To je njihova agenda i jedini program koji organizuju i realizuju i iz sopstvenih uverenja, naravno često iz meritokratsko-lukrativnih razloga, ali pre svega po nalozima iz inostranstva. To je aksiom njihovog postojanja i utemeljenja na srpskoj političkoj sceni. U tom kontekstu moramo razumeti i predlog rezolucije o zločinima na KiM i o nepostojećem genocidu u Srebrenici. Oni samo traže momenat kada smatraju da je adekvatno da objave te svoje političke korake i procenili su da je to trenutak, ili je neko procenio u njihovo ime naročito te takozvane proevropske snage kako u Srbiji tako i u inostranstvu, zapravo centri obojene revolucije traže od svojih aktivista i od svojih filijala, satrapa u Srbiji, da definitivno sve ogole, da pokažu svoje pravo lice, da stanu imenom i prezimenom, ako je to moguće, ispred takve antisrpske politike. To je suština i smisao svega toga - objašnjava Karanović.