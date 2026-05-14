Slušaj vest

"Verujem samo u pritisak i težak rad. Ja ne verujem u to "lako ćemo i lepo ćemo", jer u to "lako ćemo" nikad nisam verovao. Ništa u životu nisam uradio lako", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vućić putem svog Instagram naloga.

- Sad vam izgleda lako i lepo kad odete u Galeriju, jer to niko nije hteo da pomogne kada smo se borili sa onima koji su nosali patke, stajali ispred svake građevine i nisu dali da se ruši, ne dajući da izgradimo nešto što je najlepše i najbolje. Pa je bilo teško, pa smo to izgurali. Kako? Uz dnevni pritisak, svakodnevni pritisak, uz borbu, borbu i borbu. Ja ne verujem ni u šta drugo. Bez tog pritiska pa ne možete da uradite ništa i nikad nećete da uradite ništa. Zato što je sve "lako ćemo". I uvek je tako bilo, i uvek će tako da bude.

"Je l' vi mislite da slučajno postoji razlika, da vas to pitam, između onih koji grade zemlju uspešno i onih koji je nisu gradili? Je l' mislite da je to slučajno?", upitao je predsednik pa dodao: