Slušaj vest

Na sednici Vlade Srbije usvojeno je više uredbi, odluka i zaključaka iz oblasti finansija, borbe protiv korupcije, obrazovanja, međunarodne saradnje, među kojima su formiranje Radne grupe za praćenje GREKO preporuka, nastavak projekta "Svet u Srbiji" i preporuka poslodavcima da pripadnicima islamske zajednice omoguće da ne rade tokom drugog i trećeg dana Kurban-bajrama.

Članovi Vlade Srbije usvojili su Odluku o obrazovanju Radne grupe za praćenje sprovođenja preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije (GREKO) Saveta Evrope.

Zadatak Radne grupe biće da usmerava rad organa državne uprave u sprovođenju ovih preporuka i aktivnosti u realizaciji mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2024–2028. Predsednik Radne grupe je ministar pravde Nenad Vujić.

Preporuka da drugi i treći dan Kurban-bajrama budu neradni

Na sednici je usvojen i zaključak kojim se poslodavcima u Republici Srbiji preporučuje da pripadnicima islamske zajednice omoguće da ne rade drugi i treći dan Kurban-bajrama, u četvrtak 28. maja i petak 29. maja 2026. godine.

Usvojen je i Zaključak o nastavku realizacije projekta "Svet u Srbiji", s obzirom na interesovanje velikog broja država članica i država posmatrača iz Pokreta nesvrstanih zemalja.

Projekat se odnosi na stipendije za učenje srpskog jezika u školskoj 2026/2027. godini i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2027/2028. godini za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja.