Povodom današnjih incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, tokom neprijavljenog javnog okupljanja, kada je vozač automobila udario i oborio devedesetogodišnjeg muškarca, pri čemu su učesnici neprijavljenog okupljanja razbili staklo na automobilu i oštetili ga, kao i da su oštetili još jedan automobil na toj raskrsnici, a vozaču naneli povrede zbog kojih je prevezen u Urgentni centar, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje i poziva na uzdržanost od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima, jer ovakvi događaji mogu dovesti do nepredvidivih i teških posledica po bezbednost ljudi i imovine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova sa posebnom zabrinutošću ukazuje da su u ovom slučaju povređena dvojica sugrađanina i da svaki incident koji se dogodi na javnim površinama, posebno u zonama pojačanog saobraćaja i velikog broja ljudi, nosi rizik od ozbiljnog ugrožavanja života i zdravlja učesnika i prolaznika.

Apelujemo na sve organizatore i učesnike ovakvih okupljanja da poštuju zakone Republike Srbije, da sva javna okupljanja blagovremeno prijavljuju nadležnim organima i da svojim ponašanjem ne ugrožavaju javni red i mir, kao ni bezbednost drugih građana. Samo u uslovima zakonito organizovanih skupova moguće je obezbediti adekvatnu prevenciju, bezbednosnu procenu i postupanje nadležnih službi, navode iz MUP Srbije i dodaju:

Incident kod Pravnog

Istovremeno, pozivamo fakultete, profesore i rukovodstva visokoškolskih ustanova da u punoj meri doprinose očuvanju akademskog reda, stabilnosti i odgovornog ponašanja studenata, kao i da svojim autoritetom i delovanjem ne podstiču aktivnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja bezbednosti i narušavanja javnog reda i mira.

Uloga obrazovnih institucija je pre svega vaspitno-obrazovna, a fakulteti treba da ostanu mesta znanja, društvene odgovornosti i akademskog razvoja.

Takođe, pozivamo studente da svoje vreme, energiju i znanje usmere na obrazovanje, nastavu i lični razvoj, jer su fakulteti mesta učenja i akademskog napretka. Uvereni smo da je upravo obrazovanje najvažniji put ka ličnoj i društvenoj budućnosti, a da učešće u neprijavljenim okupljanjima i blokadama ne donosi korist ni studentima, ni građanima, već dodatno stvara tenzije, podele i velike saobraćajne gužve koje otežavaju svakodnevni život svih građana Beograda.