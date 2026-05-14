Srbi nemaju razloga da slave otcepljenje Crne Gore od Srbije, jer su u toj "nezavisnoj" Crnoj Gori mnogo propatili, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"U državi koja je proglašena nezavisnom, Srbi su ostali zavisni - od političke samovolje, tuđih ideoloških projekata i vlasti koja im godinama osporava i ono najosnovnije: pravo da budu ono što jesu. Da govore svojim jezikom, pišu svojim pismom i ostanu verni onome što su bili njihovi očevi i preci.

Kada je reč o odluci predsednika Srbije da ne prisustvuje obeležavanju dve decenije od otcepljenja Crne Gore od Srbije, važno je razumeti jednu suštinsku stvar: predsednik Srbije ima i ustavnu obavezu i moralno pravo da brine o interesima svih Srba - i u matici, i van nje.

A državnik koji predstavlja srpski narod ne može da slavi dan zbog kojeg su Srbi tugovali - ni tada, ni dvadeset godina kasnije".

