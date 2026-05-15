Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagrama, gde je poslao poruku o značaju rada, discipline i lične promene, istakavši da se budućnost ne gradi željama, već trudom, odgovornošću i promenom navika.

- Menjajući sebe, svoje navike, menjamo budućnost. Budućnost ne određujemo sopstvenim željama, već radom i promenom navika i ponašanja - poručio je na Instagramu predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić je u nedavnom programskom tekstu, koji je ekskluzivno napisao za Kurir, predstavio plan u pet tačaka za budućnost Srbije, a među ključnim ciljevima izdvojio je povećanje produktivnosti i veću posvećenost radu. Tada je naglasio da Srbija mora da radi više kako bi ostala konkurentna u savremenim ekonomskim i tehnološkim izazovima, poručivši da zemlja ne sme da prihvati ideje o skraćivanju radnog vremena ukoliko želi dalji razvoj i napredak.

