Sin generala Ratka Mladića izjavio je jutros da je generalovo zdravstveno stanje katastrofalno, te da je on "vezan za krevet i umire".

- Kada umre, možda će tada da ga puste. Svesni smo Mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može - rekao je Darko Mladić.

Komentarišući odbijanja haškog Mehanizma da general Mladić bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što, kaže, nije istina.

- Upravo zahvaljujući toj 'nezi' je u ovakvom stanju. Stanje mog oca je katastrofalno, on umire tamo u Hagu. Ne može da govori, vezan je za krevet dve godine, ne prepoznaje više ljude koji su tu sa njim stalno. Snaga njegove volje je jedino što ga drži u životu - rekao je Darko Mladić.

Upitan koji su dalji koraci koje će porodica poduzeti, Darko napominje da postoji solucija da se Tribunal zamoli da se ponovo razmotri apel, ali da on nije siguran koliko to ima svrhe.