Slušaj vest

Pokret za narod i državu u Nišu najoštrije je osudio još jedan, šesti napad na svoje prostorije u Nišu. U saopštenju izdatom ovim povodom, Pokret ocenjuje da ovo "nije samo napad na jednu organizaciju, već i na vrednosti koje ona zastupa, a to su državnost, zajedništvo i nacionalni identitet".

- Očigledno je da pojedincima smetaju srpska obeležja, zastava i grb, koji predstavljaju simbole našeg naroda, istorije i suvereniteta. Podsećamo da Pokret za narod i državu nije politička organizacija, već nadstranačka i državotvorna, otvorena za sve koji žele jaku, stabilnu i suverenu Srbiju - saopštio je Pokret.

00:39 Šesti napad na prostorije ''Pokreta za narod i državu'' u Nišu Izvor: Kurir

U saopštenju se navodi da srpska trobojka i grb ne mogu i ne smeju biti oskrnavljeni i da napadi na njih predstavljaju napade na dostojanstvo svih građana Srbije.

- Postavljamo jasno pitanje: kakvu budućnost nude oni koji se obračunavaju sa nacionalnim simbolima? Ukoliko bi takvi došli na vlast , opravdano je strahovanje da bi Srbija mogla izgubiti svoj suverenitet i identitet. Pokret za narod i državu ostaje čvrsto opredeljen da, mirno i dostojanstveno, brani vrednosti koje su temelj naše države. Pozivamo nadležne organe da hitno reaguju, pronađu počinioce i zaštite pravo na slobodno delovanje svih koji poštuju zakon i državu Srbiju - zaključuje se na kraju saopštenja.