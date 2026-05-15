Predsednik pokreta "Solidarnost" i opozicionar Goran Ješić očitao je bukvicu blokaderima gostujući u emisiji na blokaderskoj N1. Jasno i glasno im je poručio da ne planira da podrži tzv. studentsku listu.

U razgovoru sa voditeljkom Danicom Vučenić, Ješić se izjasnio da neće stati iza blokaderskog pokreta, navodeći da za to ima bar deset razloga.

- Ne! Od prvog dana kad smo formirali tu našu organizaciju koja je sada relativno velika, mi smo se opredelili da budemo politička organizacija. Naša struktura je politička partija imamo svoju partiju i mi smo se opredelili da sprovodimo svoju politiku - odgovorio je Ješić na pitanje da li je prirodno da podrži blokadersku listu koju već podržavaju opozicioni Zeleno levi front, Demokratska stranka i Kreni-Promeni, te je dodao:

- Mogu da vam nabrojim bar deset razloga zašto politički činilac koji se u ovom trenutku zove 'Studentska lista' za mene nije prihvatljiv, možemo celu emisiju da potrošimo oko toga. To je jedna grupacija koja je nastala iz studentskog protesta, a grupacija koja ima relativno nejasnu politiku kako će sutra da izgleda Srbija. To je ključno pitanje u ovom trenutku - podvukao je.

Tokom gostovanja, Ješić je otovoreno i priznao da sva istraživanja pokazuju da blokaderi i opozicija nisu na dobrom putu da dobiju poverenje glasača na predstojećim parlamentarnim izborima. To sam rekao 200 puta, svi vam brojevi govore da očigledno nećete imati takav rezultat kako se mi nadamo - rekao je opozicionar.

Ješić se osvrnuo i na zahtev blokadera da opozicija odustane od izbora u njihovu korist i tom prilikom ismejao blokaderske stavove.

- S druge strane, potpuno je pravo da ne dozvolimo sebi više nikada da izmišljamo toplu vodu. Mi smo izmislili 1974. samoupravni socijalizam, pa smo dva puta bankrotirali u toku 80-ih godina. Da smo ostali socijalisti, da smo bili liberalni kapitalizam, ne bismo to uradili. Ova zemlja nije, dozvolićete, dovoljno pametna da bi iznedrila toliko nobelovaca, niti da iznedri toliko pametnih ljudi da mogu da smišljaju nove političke sisteme - kazao je Goran Ješić.