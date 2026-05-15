Istakao je da projekat EXPO 2027 predstavlja simbol modernizacije države, ekonomskog napretka i jačanja međunarodnog ugleda zemlje.

Govoreći o značaju specijalizovane izložbe EXPO, Đorđe Milićević je naveo da je reč o projektu koji "menja lice Srbije", dodajući da je tokom obilaska radova predsednik Srbije insistirao na dinamici i rezultatima, a ne na simboličnim potezima i fotografisanju. Prema njegovim rečima, na gradilištu je u tom trenutku bilo angažovano oko 4.000 radnika, dok je za završetak radova u planiranom roku potrebno oko 5.000 zaposlenih.

Značaj EXPO-a

Milićević je posebno naglasio da se u javnosti, kako tvrdi, dugo plasiraju dezinformacije o troškovima EXPO-a. Kako je objasnio, sama izložba i prateći prostor koštaju između 1,8 i 2 milijarde evra, dok je ukupna cifra od 17,8 milijardi evra namenjena širem razvojnom planu Srbije. Taj plan, prema njegovim rečima, obuhvata izgradnju infrastrukture, škola, obdaništa, domova zdravlja, kao i ulaganja u povećanje životnog standarda građana širom zemlje.

On je dodao da će nakon završetka EXPO-a Srbija dobiti moderan sajamski kompleks, za koji veruje da će biti među najmodernijima u Evropi, kao i oko 1.500 stambenih jedinica namenjenih zaposlenima u javnom sektoru, među kojima su zdravstveni radnici, policija i pripadnici vojske.

"Srbija će biti centar sveta", rekao je Milićević, navodeći da će tokom održavanja EXPO-a zemlju posetiti veliki broj predsednika država, premijera i stranih delegacija, što će dodatno doprineti međunarodnom pozicioniranju Srbije i, kako je ocenio, potvrditi njenu ulogu regionalnog lidera.

O nasilju blokadera

Sa druge strane, profesor Milan Petričković upozorio je na, kako je rekao, "drugu sliku Srbije", koju karakterišu političke tenzije, nasilje i pokušaji destabilizacije države od strane blokadera. On smatra da takva atmosfera može ozbiljno da ugrozi ekonomski razvoj i investicionu stabilnost zemlje.

Petričković je ocenio da su ekonomska stabilnost i mogućnost kapitalnih investicija direktno povezani sa ukupnom stabilnošću države i kvalitetom života građana. Govoreći o savremenim društvenim potrebama, istakao je da razvoj podrazumeva mnogo više od osnovne egzistencije, uključujući i stvaranje uslova za prosperitet, sigurnost i ostvarivanje životnih aspiracija.

Prema njegovim rečima, ulaganja u infrastrukturu, dolazak stranih kompanija i razvoj novih poslovnih brendova predstavljaju šansu za dugoročni napredak Srbije. Istovremeno, ocenio je da pokušaji destabilizacije kroz sukobe, napade na institucije i podizanje društvenih tenzija predstavljaju ozbiljan problem koji može ugroziti dalji razvoj zemlje.

"Srbija ima velike šanse ukoliko se tenzije smire i očuva stabilnost", zaključio je Petričković, dodajući da se država za sada uspešno nosi sa globalnim ekonomskim izazovima i krizama.

