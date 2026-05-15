Slušaj vest

Novinar i politički analitičar Uroš Piper komentarisao je jučerašnje scene nasilja blokadera i izneo svoje predloge kako bi trebalo zaustaviti maltretiranje građana.

- Ponovo smo bili svedoci terora blokadera i blokiranja ulica i tome mora da se stane na put. Postoje vrlo praktična i dobra rešenja za tako nešto. Nije potrebna bilo kakva sila, kordoni policije, itd… To vam je kao sa nevaljalim i razmaženim detetom. Možete da pokušate silom, da dobije batine, da vičete, pravite scene. To neće dati rezultate, ali kažnjavanje će dati odlične rezultate - predložio Piper.

Upravo je to ono što bi, prema njegovom mišljenju, valjalo primeniti.

- Znači, izmeniti zakon o prekrešajima, zakon o bezbednosti saobraćaja, zakon o o kršenju javnog reda i mira i uvesti drakonske novčane kazne. Znači, oni se okupe na nekoj raskrsnici, nezakonito, kriminalno, kao što rade u poslednjem godinu i po dana. I šta se uradi? Prođe policajac u civilu, snimi s kamerom sva lica, prođe dron, snimi sva lica, barem danas imamo raznorazne AI tehnologije koje mogu da pomognu u tome, mandatna kazna da se plati u roku od 7 dana 5.000 dinara. Ako se delo ponovi u roku od mesec dana, 10.000 dinara, ako se ponovo ponovi 20.000, 40.000, 80.000. Verujte mi, 99 odsto njih bi se povuklo sa ulice odmah i to bi bilo rešenje - uveren je Piper.

On je izneo i predlog za sutuaciju u kojoj odbijaju da plate kazne:

- Neće da plate kaznu, ne može da se registruje auto, ne može da se izvadi pasoš, ne može da se izađe iz zemlje. Znači, kao sa razmaženim detetom, svi bi oni vrlo brzo bili dovedeni u red - zaključio je Piper.