Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe i poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić izjavio je danas da organizatori blokada ne prijavljuju skupove jer žele da izazovu incidente i ocenio da bi se broj incidenata smanjio kada bi ljudi koji se nelegalno okupljaju bili efikasnije kažnjavani.

- Nadam se da će se čovek brzo opravati, na sreću nije životno ugrožen - rekao je Mrdić za K1 TV i dodao da oni koji se okupljaju neprijavljeno zauzimaju raskrsnice i ko god prođe, a drugačije misli, njima zasmeta i oni krenu da ga tuku.

Policija je uhapsila vozača

Mrdić smatra da policija treba efikasno da reaguje i rastera okupljene koji blokiraju saobraćajnicu ukoliko skup nije prijavljen.

Dodao je da, iako se broj učesnika na blokadama smanjio, i dalje postoji problem jer su ljudi koji se još uvek okupljaju na blokadama esktremni i puni mržnje prema svima koji drugačije misle.

Prema njegovim rečima, ti ljudi nisu toliko hrabri već funkcionišu po sistemu rulje i uličnih bandi, odnosno kada ih je 10, 15 oni vređaju i napadaju svakoga ko im se suprotstavi i ima drugačiji stav.

- Kada se nalazite u vozilu i neko krene da vam udara vozilo šta bi uradili u tom trenutku? Ako izađemo imamo pretpostavku da ćemo dobiti batine, ne smemo da nastavimo napred jer možemo nekog da udarimo, u tom trenutku čovek ne zna šta da čini - kaže Mrdić.

Na pitanje zašto organizatori ovakvih skupova biraju da ne prijave okupljanje, Mrdić je ocenio da oni skupove ne prijavljuju jer žele da izazovu incidente, da bi im, kako je naveo, njihovi mentori i finansijeri dali još novca.

- Oni bi voleli da u 50 gradova i opština bude još krvavih glava i kažu 'eto šta vlast radi, bije mirno okupljen narod'. Nije to mirno okupljen narod, nemam ništa protiv da opozicija ili studente prijave skup, dovedu veliki broj ljudi na taj skup i policija ga obezbedi, kao mi iz SNS-a, ali ovako ne može. Vlast na ovakve incidente i neprijavljene skupove treba da reaguje preko institucija, odnosno tužilaštva i policije - rekao je Mrdić.

Smatra da bi pravosuđe trebalo da bude mnogo efikasnije zato što ako neko bude efikasno procesuiran, uhapšen i osuđen zato što je napao policajca, novinara ili građanina na ulici, onda će 10 drugih koji razmišljaju o tome odustati od takve ideje.

Prema njegovoj oceni, organizatori blokada sada shvataju da nemaju snagu da okupe veliki broj ljudi kao što je to bilo 15. marta prošle godine, zbog čega ta manjina postaje sve agresivniji i ekstremnija.

- Oni koji su bili agresivni su još uvek agresivni, samo što oni sada dolaze još više do izražaja jer su samo oni ostali. Ustavom Srbije je zagarantovano da građani mogu da se kreću mirno od tačke A do tačke B, ako neko napadne tokom kretanja treba da bude procesuiran, to je suština - istakao je Mrdić.

Odgovarajući na pitanje šta bi po zakonu trebalo da bude reakcija na neprijavljen skup, Mrdić je rekao da bi policija trebalo da rastera one koji su se okupili na neprijavljenom skupu i ocenio da policija nije adekvatno reagovala kada je reč o jučerašnjem skupu kod Pravnog fakulteta u Beogradu.

Mrdić je rekao da je blokadera sve manje zato što se i narod, koji je protiv vlasti, probudio i postao protivnik blokadera zato što su shvatili da su blokaderi godinu i po dana samo maltretirali celu Srbiju.

Odgovarajući na pitanje da li se Srbija nalazi u društvenoj krizi, Mrdić je rekao da, iako društvena kriza postoji uvek kada jedan deo društva pravi određeni haos, Srbija se ne nalazi u političkoj i društvenoj krizi zato što postoji odgovorna vlast koja u svim dešavanjima uvek gleda šta je interes države, naroda i da se primenjuje zakon.

- Država je dužna da brine o svim građanima, ali isto tako su građani dužni da uvažavaju i poštuju državu. Mi imamo svoja prava ali i obaveze, država treba da primenjuje zakon prema svakom građaninu bez obzira na političku orijentaciju - naglasio je Mrdić.