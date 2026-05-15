Većinu građana je ovakvo ponašanje neodoljivo podsetio na proleće prošle godine, kada su blokaderi mesecima blokirali saobraćajnice u Srbiji, sprečavajući građane da vode normalan život, stignu do i sa posla, odu po decu ili kod lekara. Proleće 2025. obeleželi su masovne nasilne akcije blokadera i njihovi napadi i na policiju i na građane, ali i blokada RTS kada su zaposlene na Javnom servisu držali maltene kao taoce čitavih 14 dana sprečavajući ih da emituju program.

Sagovornici Kurira ukazuju da blokaderi sada pokušavaju da primene iste scenario kao i pre godinu dana i da maltretiranjem i provociranjem građana izazovu haos u državi budući da nisu uspeli u svojim planovima prošlog proleća i leta. Analitičari, istovremeno, veruju takođe da će blokaderi sada doživeti još veći fijasko nego tada!

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je "totalni fijasko političke kreativnosti i ozbiljnosti sunovratio blokadere u provaliju iz koje nemaju spasonosno uže."

- Da su blokaderi od početka svojih protesta imali ozbiljne političke ideje, oni bi išli po Srbiji i pridobijali glasove građana kojima se te ideje dopadaju. Ali pošto tih ideja nije bilo ni od korova, onda je nasilje i blokiranja normalnog života građana ove zemlje bilo jedini metodološki izbor ove "opozicije". Kako vreme odmiče, sve veći broj građana prozire jalovost blokadera i, da budemo konkretni, na 15 lokalnih izbora ih je pobedila politička ponuda aktuelne vlasti. Ali, totalni fijasko političke kreativnosti i ozbiljnosti sunovratio je blokadere u provaliju iz koje nemaju spasonosno uže. Zato pokušavaju ono jedino što znaju, naglašavam jedino, a to je nasilje i opstrukcije normalnog života građana ove zemlje - govori Kojčić i ocenjuje:

- Jednostavna definicija nečije propasti jeste da obnavlja metode sa kojima je već propao! Sve zajedno možemo da izvučemo tri zaključka. Prvi je da će tako bezidejni i sterilni sigurno izgbiti na sledećim parlamentarnim izborima, drugi je da će im se glasačko telo neminovno još više osipati, a treći je da će i oni koji su ih finansirali iz inostranstva shvatiti da su pare bacili u bunar!

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže da je incident kod Pravnog fakulteta dokaz da blokaderi nisu odustali od svoje jedine politike - politike nasilja i maltretiranja građana.

- Poptuno nezakonito i neprijavljeno su blokirali jednu od najprometnijih raskrsnica u Beogradu i napali čoveka koji je pokušavao da prođe kolima i hvala Bogu da je sve prošlo samo sa lakšim povredama. Naravno, na taj skup brzo je dotrčao političar Vladan Đokić, koji i dalje zauzima mesto rektora Beogradskog univerziteta, dok studentkinju koja je pala sa petog sprata Filozofskog fakulteta nakon što se na istom zapalila pirotehnika, nije ni spomenuo sve ovo vreme! Izgleda da, kada su blokaderi čuli da da će do kraja godine biti raspisani vanredni parlamentarni izbori odlučili su da se ponovo "aktiviraju" i da krenu u jedinu tzv. "kampanju" koju znaju: da blokiraju normalne živote građana u Srbiji, njihovo kretanje, da napadaju, vređaju, pozivaju na lustracije, da drže Javni servis i gradove kao taoce njihovih suludih "pumpanja". Jedino što uspevaju da "napumpaju" je nervoza kod građana Srbije kada vide da pokušavaju da svoje nedela sprovedu u delo ponovo, da izazovu haos i sruše državu. Nasilje blokadera skupo nas je sve koštalo, ali ni tada nisu uspeli da izazovu krvoproliće i građanski rat na ulicama, a kamoli to neće uspeti da urade sada kada je građanima jasno ko su i šta su - zaključuje Nebojša Obrknežev.