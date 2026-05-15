Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je tokom obilaska radova na obnovi i dogradnji Osnovne škole "Milan Rakić" u Banji Vrujci da će kompletni radovi biti završeni do kraja jula, kako bi učenici od 1. septembra krenuli na nastavu u potpuno rekonstruisanom objektu.

- Naš plan je da do kraja jula završimo sve poslove i da od 1. septembra deca ovde ponovo krenu u školu. Negde oko 150 mališana će pohađati osnovnu školu "Milan Rakić". Objekat je u potpunosti rekonstruisan, praktično potpuno nov, površine skoro 1.200 kvadratnih metara - rekao je Glišić.

On je istakao da će novi školski kompleks biti značajan ne samo za obrazovanje dece već i za razvoj čitavog kraja.

- Biće dom za tu decu i siguran sam da će se već u septembru i oktobru povećavati broj mališana, jer će uslovi, oprema i sve ono što će biti sadržaj ovog objekta biti izuzetno privlačni za decu i, naravno, za roditelje koji žele da im deca idu u bezbednu, lepu i opremljenu školu - naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, u okviru projekta izgrađena je i sportska hala površine 1.345 kvadratnih metara, namenjena sportskim takmičenjima, kulturnim događajima i pripremama sportskih klubova.

- To će pomoći da turistička sezona u Vrujcima traje duže, jer tokom zime ovde gotovo sve utihne i nema mnogo dešavanja. Ovo daje mogućnost da sportski turizam zaživi u Vrujcima, da se održavaju razna takmičenja i pripreme sportskih klubova, što će doprineti većem radu, većem prihodu i otvaranju novih mogućnosti za ljude koji ovde žive - rekao je Glišić.

Dodao je da projekat obuhvata i oko 1.000 kvadratnih metara otvorenih sportskih terena, kao i 1.900 kvadratnih metara parternog uređenja.

- To u zbiru dovodi do jednog neverovatno lepog kompleksa koji će se nalaziti ovde u srcu Vrujaca - rekao je on.

Govoreći o broju učenika, Glišić je naveo da je pre početka rekonstrukcije školu pohađalo oko 140 dece, dok ih je sada oko 150.

- Nemam nikakvu dilemu da će se broj dece povećavati iz godine u godinu. Iskustva nam govore da gde god smo uradili novu školu i završili ovakve objekte, broj mališana se povećavao. Roditelji odlučuju da dovode decu tamo gde su objekti novi, standardizovani i uređeni - istakao je Glišić.

On je ocenio da će škola u Banji Vrujci po kvalitetu i sadržajima biti konkurentna i objektima u većim gradovima.

- Kada ovaj objekat poredite sa nekim većim mestima i gradovima, teško da će i neki veći gradovi imati ovako lepu školu - rekao je Glišić.

Govoreći o vrednosti investicije, ministar je naveo da je za realizaciju kompletnog projekta izdvojeno oko 430 miliona dinara.

- Imali smo dodatne izdatke tokom izvođenja radova zbog određenih problema koje smo morali da otklanjamo, što je malo usporilo i poskupelo projekat. Ali oko 430 miliona dinara bi trebalo da bude završni račun za izgradnju, opremanje i stavljanje u funkciju svega ovoga što smo pobrojali - rekao je Glišić.