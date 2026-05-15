Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je tzv. kosovski premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti ponovnim postavljanjem uslova za nastavak dijaloga s Beogradom, pokazao da je Priština glavni izvor nestabilnosti na Zapadnom Balkanu i kočničar normalizacije odnosa.

- Aljbin Kurti nastavlja da širi lažni narativ o Beogradu i izmišlja nepostojeće pretnje, kao deo sada već izbornog cirkusa Prištine, koja nije u stanju da stabilizuje sopstvene političke prilike - naveo je Petković u saopštenju.

Aljbin Kurti

Ukazao je da je ''kristalno jasno da je takozvano Kosovo glavni izvor nestabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana''.

- To je Kurti danas posvedočio ponovnim postavljanjem uslova za nastavak dijaloga s Beogradom, demonstrirajući da je glavni kočničar normalizacije odnosa upravo Priština - poručio je Petković povodom Kurtijeve izjave, u zajedničkom obraćanju sa Martom Kos u Prištini, da su za nastavak dijaloga i sprovođenje sporazuma neophodna tri uslova - predaja Milana Radoičića, povlačenje pisma predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić i potpisivanje osnovnog Briselskog sporazuma i Ohridskog aneksa.

Petković je ukazao i da bi predstavnici Evropske unije trebalo da se zapitaju da li Kurtiju zapravo odgovara politička nestabilnost u Prištini kako bi imao izgovor da izbegne svoje obaveze u dijalogu s Beogradom i formiranje Zajednice srpskih opština, kao i suočavanje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sa kojim, kako kaže, očigledno ne sme da sedne za isti pregovarački sto.

- U tom grmu leži zec i zbog toga izgleda Kurti svaki put na pomen nastavka dijaloga na visokom nivou, iznova postavlja uslove za nastavak pregovora - jasan je Petković.

On je dodao da Beograd na čelu sa predsednikom Vučićem, niti beži od dijaloga, niti ga uslovljava i sabotira, već svaki put prihvata poziv Evropske unije jer smo opredeljeni za normalizaciju odnosa, izgradnju mira i stabilnosti na prostoru Kosova.

S druge strane, uveren je Petković, Kurti se pribojava pregovarača poput Aleksandra Vučića koji je u svakom trenutku spreman da se suoči s njim.