“Ovo je 42. obnovljeni Seoski dom predat meštanima na korišćenje. Cilj je da u svakom većem selu u Srbiji imamo ovakvo mesto okupljanja“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom posete kragujevačkom selu Cerovac i dodao: "Lokalne zajednice koje su stanju da dogovaraju, planiraju i odlučuju su temelj opstanka sela Srbije. Podrazumeva se da to adekvatno isprati i državna blagajna. Svaki dinar uložen u sela Srbije je najbolje uložen dinar".

Ministar je, u pratnji lokalne samouprave i domaćina - predsednika mesne zajednice Cerovac Tomislava Božinovića, obišao obnovljeni Dom kulture u ovom selu, renoviran sredstvima Ministarstva za brigu o selu u okviru Programa dodele bespovratnih sredstava za uređenje seoskih domova.

Za obnovu ovog objekta izdvojeno je više od osam miliona dinara, što je uloženo u popravku krova, sređivanje fasade, krečenje, za keramičarske radove, obnovu stolarije, kao i nabavku opreme, stolova i stolica.

"Cerovac je selo sa oko 900 stanovnika i 240 kuća, ali do sada nismo imali mesto gde bismo se okupili, družili sastajali različitim povodima. Ova investicija nam je to omogućila i zahvalni smo na tome “ izjavio je Božinović. Meštani su sa ministrom razgovarali o životu u selu, uslovima za ostanak mladih, infrastrukturi, ali i o tome šta je sve u prethodnim godinama urađeno kako bi Cerovac i druga sela na teritoriji Kragujevca nastavila da se razvijaju.

Kroz program dodele seoskih kuća sa okućnicom Ministarstva za brigu o selu u kragujevačkim selima Čumić, Korman, Desimirovac, Cerovac, Masloševo i Drenovac rešeno je stambeno pitanje šest porodica.

"Najveća želja nam se ostvarila - dobili smo krov nad glavom. Preselili smo se iz Kragujevca, gde smo živeli u zajednici, u naš dom. Kuća je prelepa, imamo i veliku okućnicu. Škola i vrtić su blizu, kao i firme u kojima radimo", rekla nam je Ružica Dimitrijević, koja se sa suprugom Aleksandrom i sinovima preselila u Desimirovac pre tri godine.