Dok Crna Gora obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti, odnosi između Beograda i Podgorice ponovo su u fokusu javnosti. Dve decenije nakon referenduma, sve je više onih koji smatraju da Srbi u Crnoj Gori ni danas nemaju položaj koji bi im pripadao kao konstitutivnom i istorijskom narodu u toj državi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je poziv da prisustvuje proslavi Dana nezavisnosti Crne Gore, poručivši da ne želi da učestvuje u obeležavanju razdvajanja Srbije i Crne Gore. Taj potez izazvao je burne reakcije u Podgorici, ali i snažnu podršku među Srbima u Crnoj Gori, koji smatraju da Srbija danas otvorenije nego ranije štiti njihov identitet, jezik i prava. U autorskom tekstu objavljenom u crnogorskim medijima, Aleksandar Vučić je poručio da Srbija želi najbolje odnose sa Crnom Gorom, ali da neće pristati na, kako je naveo, ponižavanje srpskog naroda i prekrajanje istorije, uz upozorenje na, po njegovim rečima, kontinuiranu antisrpsku kampanju kojoj su Srbi u Crnoj Gori godinama izloženi.

Da pitanje položaja Srba i dalje izaziva političke tenzije pokazuje i izjava lidera DNP-a Milana Kneževića za Kurir, u kojoj je poručio da je vreme za, kako kaže, "spiranje sramote sa crnogorskog obraza", govoreći o inicijativama za preispitivanje odluka o priznanju takozvanog Kosova u pojedinim crnogorskim opštinama.

Otvara se i pitanje zašto deo političke scene u Podgorici i dalje opstaje na antisrpskoj retorici, kao i da li je moguće graditi stabilnu i funkcionalnu Crnu Goru ukoliko se zanemaruje činjenica da se gotovo trećina građana izjašnjava kao Srbi.

O ovim temama govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji: Dragoljub Kojčić, politički filozof, Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku, dok se u program putem video poziva uključio i Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik Prve TV Crna Gora i osnivač portala Borba.me.

Pale maske o odnosu prema Srbiji

Dražen Živković prokomentarisao je autorski tekst predsednika Srbije Aleksandra Vučića za njegov portal koji je odjeknuo ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i širom regiona:

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, čini mi se, prvi put u ovom autorskom tekstu građanima Crne Gore, na jednom mestu i u što kraćim crtama, uspeo da predstavi istorijske činjenice i sve ono što nas je kroz te činjenice pratilo. Mene je ovaj tekst, objavljen povodom 20 godina od proglašenja nezavisnosti Crne Gore, podsetio na jednu veoma emotivnu priču čoveka koji je u to vreme bio opozicionar, a kasnije postao predsednik Srbije, tako da ima potpuni legitimitet da govori o tim stvarima. Ja sam ga doživeo kao pismo jednog od nas, Srbina, pa tek onda kao predsednika Srbije. U njemu je složeno i napisano sve ono što smo svi znali svih ovih godina, ali je on uspeo da to sažme i pojasni u jednom malom formatu. Ovim pismom konačno su pale maske posle 20 ili 30 godina lažnog narativa koji se gradio u Crnoj Gori, da je Crna Gora ugrožena od Srbije.

Veštačke tenzije između Srbije i Crne Gore

Ljubomir Đurić nadovezao se na prethodnu temu i istakao da je, kada se govori o odnosima Srbije i Crne Gore, važno pažljivo birati način na koji se o tome govori i praviti jasnu razliku između političkih odluka i pojedinačnih pojava koje ne predstavljaju zvaničnu državnu politiku:

- Politički momenti koje možemo da zamerimo, poput priznavanja Kosova, jedna su stvar, ali kriminalni klanovi i navijačke parole nisu predstavljanje zvanične politike. Takođe, mislim da se pravi jedna veštačka tenzija između Srbije i Crne Gore, i sa jedne i sa druge strane, i da ne treba da stvaramo takvu atmosferu. Upoređivati Crnu Goru sa Hrvatskom je, pre svega, neozbiljno, naročito u istorijskom kontekstu. Ne želim da pravdam političke odluke, samo smatram da ne treba zlonamerno koristiti određene situacije za stvaranje određenog narativa. Ne mislim da većina građana Srbije i Crne Gore smatra da su to neprijateljske države. Takođe, nije tačno da Srbi u Crnoj Gori nisu poželjni, jer to ne misle ni Crnogorci, ni Srbi koji žive u Crnoj Gori.

„Suštinske promene se nisu dogodile“

Rajko Petrović komentarisao je da li Crnoj Gori niko ne može biti bliži od Beograda, pa ni Brisel, kao i da li se nakon 30. avgusta 2020. godine promenio položaj srpskog naroda u Crnoj Gori:

- Prošlo je skoro šest godina od tih navodnih promena. Još tada sam veoma jasno i precizno pisao i govorio da se ništa suštinski neće promeniti, jer sam odmah video da se ad akta stavljaju stvari koje su od izuzetnog značaja za položaj srpskog naroda u Crnoj Gori i njihova nacionalna osećanja. Od toga da Crna Gora zadržava svoj kurs ka Evropskoj uniji i nepokolebljivo ostaje u NATO paktu, pa do položaja srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao i priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova - sve su to bili elementi koji su mi jasno ukazivali da do nekih suštinskih promena neće doći.

„Crnogorstvo je godinama građeno kao antisrpski projekat“

Dragoljub Kojčić komentarisao je položaj Srba u Crnoj Gori i pitanje da li se Srbija meša u unutrašnja pitanja te države, iako se gotovo trećina njenog stanovništva izjašnjava kao srpski narod.

- Mislim da smo u punoj obavezi da precizno definišemo u kom trenutku i zbog čega se javlja ta vrsta crnogorskog separatizma u odnosu na Srbe. Crnogorstvo je formulisano kao antisrpski projekat, između ostalog i od Austrougarske, ali i od komunista.Još tada se govorilo o tome da treba "slomiti kičmu srpskom hegemonizmu na Balkanu". Kasnije se crnogorstvo javlja i u okviru partizanskog pokreta od 1941. do 1945. godine, a o tome je jedno vreme govorio i Đilas - istakao je Kojčić, pa dodao:

- Dovoljno je da uzmemo jedan segment veoma važnih državnih pitanja. Recimo, priznavanje Kosova je antisrpski čin. Sa druge strane, da li je tačno da su na proslavi "Oluje" pre dve ili tri godine bili prisutni predstavnici Crne Gore? Jesu.

Kojčić zaključuje da se prijem Crne Gore u Evropsku uniju i NATO posmatra kao deo, kako navodi, zaokruživanja antisrpskog projekta i stvaranja svojevrsnog "mekog obruča" oko Srbije.

