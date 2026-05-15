ODRŽAN ONLINE SASTANAK SA EKSPERTIMA VENECIJANSKE KOMISIJE Razmatrana i predložena rešenja izmena pravosudnih zakona Srbije
Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić danas je u svojstvu predsednika Radne grupe za pripremu izmena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa, zajedno sa svojim saradnicima, održao online sastanak sa ekspertima Venecijanske komisije.
Tema sastanka bila je predložena alternativna rešenja iz radnih tekstova izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva.
Ekspertima Venecijanske komisije data su tom prilikom objašnjenja pojedinih predloženih rešenja, kao i alternativnih rešenja.
Učesnici sastanka su potom diskutovali u cilju pronalaženja najboljih zakonskih rešenja kojima bi se podigla nivo efikasnosti srpskog pravosuđa, u skladu sa Ustavom, zakonima i preporukama eksperata Venecijanske komisije.
Dogovoreno je da se unapređene verzije radnih tekstova pravosudnih zakona shodno zaključcima sa današnjeg sastanka upute izvestiocima Venecijanske komisije u ponedeljak 18. maja.
Pored toga izvestiocima Venecijanske komisije će u pisanoj formi biti upućena i obrazložena pojedinih rešenja za koja su, prilikom usmene prezentacije izvestioci Venecijanske komisije zauzeli načelno pozitivan stav, uz zahtev da u cilju konačne ocene takva obrazloženja budu dostavljena i u pisanoj formi.