VUČIĆ SUTRA SA STUDENTIMA IZ INOSTRANSTVA I MINISTARKOM UAE Sastanci zakazani od 10 časova
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak al Šamsi u 10.00 časova, u Palati Srbija.
Nakon toga, Vučić će primiti studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije (MIT), koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek, u 10.30 časova, u Palati Srbija.
