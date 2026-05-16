Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagrama i podsetio na jedan od ključnih elemenata svog programskog teksta koji je napisao ekskluzivno za Kurir, u kojem je predstavio svoj Plan u pet tačaka za budućnost Srbije.

- "Znaš li ti ko sam ja?" Zaštitićemo ljude od arogantnih, bahatih. Uvek sam na strani naroda, niko ne sme da bude omalovažavan i nepoštovan - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsetimo, u svom programskom tekstu predsednik Aleksandar Vučić je naveo da je jedan od ključnih problema u društvu nedovoljno obračunavanje sa bahatošću i arogancijom na svim nivoima vlasti, ocenjujući da građani nisu bili dovoljno zaštićeni od nepoštovanja i omalovažavanja. Kako je istakao, postoje "dve strane nejednakosti — oni arogantni i obični ljudi", te da je na strani građana, poručujući da "niko ne sme da bude omalovažavan i nepoštovan".

Vučić je u tom tekstu naveo i da sistem nije uspeo da se izbori sa osionošću pojedinaca koji se, kako je rekao, prepoznaju po rečenici "Znaš li ti ko sam ja?!", kao i da građani moraju biti jednaki u svakodnevnim situacijama — od čekanja u redu do ponašanja u javnom prostoru. Istakao je i da lično snosi deo odgovornosti, uz ocenu da rezultati nisu bili dovoljni da nadomeste manjak empatije i skromnosti u javnom životu.