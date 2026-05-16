Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak al Šamsi.

- Sadržajan i otvoren razgovor sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu UAE o jednoj od najvažnijih tema današnjice, klimatskim promenama i zajedničkoj odgovornosti za očuvanje prirode za buduće generacije. Razgovarali smo o daljem jačanju saradnje Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u oblastima zelene energije, održivog razvoja, upravljanja prirodnim resursima i primene savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, ali i o novim projektima u oblasti poljoprivrede, kao i daljem povećanju trgovinske razmene između naše dve zemlje - napisao je predsednik Vučić u svojoj objavi na Instagramu.

 On je istakao da su Emirati jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije. On je dodao i da UAE danas predstavljaju globalnog lidera u sveobuhvatnom i strateškom pristupu obnovljivim izvorima energije i razvoju zelene ekonomije, a da dostignuća koja su ostvarili predstavljaju primer i najrazvijenijim zemljama sveta.

- Rekao sam uvaženoj sagovornici da me je posebno impresionirala posvećenost šeika @mohamedbinzayed očuvanju prirode i održivom razvoju, jer se iza velikih projekata i strateških odluka vidi iskrena briga za budućnost ljudi i prostora u kojem žive - dodao je Vučić.

Vučić sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu UAE Foto: Ilija Ilić

U vremenu brojnih globalnih izazova i neizvesnosti, takva vizija predstavlja odgovornu i državničku politiku usmerenu ka dugoročnom dobru društva.

Vučić i Al Šamsi sastali su se u Palati Srbija, a sastanku prisustvuje i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

