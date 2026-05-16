Ova mera predstavlja važan korak ka jačanju transparentnosti izbornog procesa i učvršćivanju poverenja građana u rad javne uprave.

Unosom jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i broja lične karte, svi državljani Srbije sada imaju mogućnost brze i jednostavne provere podataka za svoju adresu.

Dostupnost ovih informacija afirmiše pravo javnosti da bude tačno informisana i direktno doprinosi stabilnosti demokratskih procesa.

- Dostupnost podataka po adresama predstavlja pozitivan primer moderne i otvorene javne uprave. Kada institucije omoguće lak i transparentan uvid u baze podataka, građani dobijaju jasan uvid u tačnost i ažurnost sistema, što je osnov za stabilan izborni ambijent - saopštila je organizacija OKO.

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Foto: Kurir Televizija

Ova funkcionalnost donosi tri ključna benefita za društvo: Veća transparentnost: Podaci o broju birača po adresama sada su javno dostupni i proverljivi u svakom trenutku. Jačanje poverenja: Otvorenost sistema potvrdjuje rešenost da se podaci vode ažurno i odgovorno.

Građanska uključenost: Građani dobijaju priliku da aktivno koriste digitalne servise države radi provere informacija od javnog značaja.

Organizacija OKO poziva građane da posete zvanični portal Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, iskoriste dostupni digitalni alat i informišu se o broju birača na svojoj adresi stanovanja.

