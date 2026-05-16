Slušaj vest

Predsednik SNS-a i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević istakao je danas da se crnogorski koncern "Vijesti" svakodnevno bavi politikom u Srbiji i istakao da im smeta predsednik Srbije Aleksandar Vučić jer ne ćuti, ne sklanja se i brine o interesu srpskog naroda ma gde on boravio.

Vučević je na društvenoj mreži Iks, povodom teksta na naslovnoj strani crnogorskog lista "Vijesti" pod naslovom "Zlokobna politika, lične frustracije, vladarske nevolje" i podnaslovom "Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se ostrvio na Crnu Goru", naveo da je taj koncern otvoreno na strani blokaderskog pokreta u Srbiji.

- Oni su otvoreno na strani blokaderskog pokreta, podržavaju rušilačke demonstracije i nasilje upereno protiv Srpske napredne stranke. Ali kada predsednik Srbije jednom napiše tekst kojim ukazuje na činjenice, onda to izaziva naslovnu stranu 'Vijesti' prepunu ličnih uvreda, omalovažavanja, napada - napisao je Vučević.

Predsednik SNS je istakao da su "Vijesti" jedno od propagandnih glasila i da se ne bave novinarstvom, već ispunjavanjem sopstvene političke agende, a cilj im je Srbija baš kakva je bila 2006. godine.

- Slaba, bez stava, bez snage da pomogne sopstvenom narodu ni u Srbiji, ni van nje. E zato 'Vijestima' smeta predsednik Vučić, zbog toga ga danonoćno napadaju. Jer on ne ćuti, jer se on ne sklanja, jer on brine o interesu srpskog naroda ma gde on boravio - poručio je Vučević.

Dodao je da će se, bez obzira na stav svih koji slave odvajanje od Srbije i njihovih pokrovitelja i dalje nastaviti sa sprovođenjem politike u interesu naroda.