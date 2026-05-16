Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost, kao i da će kruna njegove karijere biti predstojeća poseta Kini gde će imati veoma važne razgovore sa predsednikom Si Đinpingom i da mnogo očekuje od tog susreta.

- Sutra ujutru idem u Azerbejdžan. Želeo sam samo da kažem da ćemo u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost. Putujemo u Azerbejdžan ujutro, ponedeljak u noć se vraćamo iz Azerbejdžana, na utorak, i onda čekamo konačnu potvrdu - rekao je Vučić u obraćanju građanima u Palati Srbija.

Kazao je da će predsednik Rusije Vladimir Putin otputovati u Kinu 19. i 20. maja.

- Nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsednikom Sijom, dakle posle posete predsednika Trampa, predsednika Putina, imaćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini. Tu očekujemo mnogo - rekao je Vučić.

Istakao je da ne treba smetnuti sa uma kolike su se promene dogodile u odnosima Srbije i Kine.