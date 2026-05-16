Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da telo nestalog A. N. nije pronađeno, a zbog kog je uhapšen dojučerašnji načelnik Beogradske policije Veselin Milić.

Vučić je rekao da je kriminal smanjen za pet odsto, kao i da su rasvetljena sva teška ubistva i ubistva u pokušaju.

Istakao je da je izgradnja putne mreže od ključnog značaja, da bi se smanjio broj nesreća.

- Pročitao sam ovo zato što postoje razni napadi, iz raznih sfera, na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, a u korist pojedinih ljudi. I niko ne vodi računa o državnim interesima, nego samo o svojima. Zato molim novinare da ne izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Imali smo više medija koji su javili da je telo ubijenog pronađeno. A znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno - dodao je on.

Dodao je da država nije podlegla pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije

- Želim da kažem da mi i dalje telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga, jedinice sve traže, ogroman broj pripadnika je uključen - naveo je Vučić i dao reč direktoru policije Draganu Vasiljeviću.

Vasiljević ističe da zaštićenih nema, niti će ih biti.

- Dovedeno je 10 lica, i svi su predani tužilaštvu na dalje mere i radnje. Među njima su i četiri policijska službenika. U toku je intenzivna potrega za pronalaženjem tela lica. Više od 200 pripadnika i raznih službi UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, od jutros su uključene i ekipe SAJ. Nadamo se da ćemo u satima ispred nas imati i više informacija o ovome. Ja apelujem i ponavljam ovo što je predsednik rekao, da sačekate da dobijete informacije od MUP ili tužilaštva - naglasio je direktor policije.

Ponovio je da policija intenzivno radi, i da će do kraja biti istražen slučaj.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra otputovati u Azerbejdžan i istakao da će u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost