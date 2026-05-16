Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je narodu dosta arogancije i bahatosti, i onih koji stalno govore "Znaš ti ko sam ja", te je najavio novi zakon koji se tiče policije i vojske.

- Ako je neko u stanju da počini najteže krivično delo, a da je završio školu u Kamenici. I da posle toga sedne da popije piće, a država je uložila u njega. I da čuvaš kriminalce, ti nema šta da tražiš u policiji i vojsci. Donećemo zakon po kome svako koga uhvatimo da obavlja druge poslove, mimo onoga što naloži država, ako vidimo bilo koga da čuva nekog tajkuna ili kriminalca, e ti, majčin sine, ne možeš više da radiš u policiji. Neka njih 2.000 odmah napusti, odmah idite kući. Šta smo mi budale, da školujemo u Vojnoj akademiji i Kamenici, da plaćamo ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan. E to više neće biti dozvoljeno - naglasio je Vučić.

Pola njih zna ko je koji narko diler, a pola njih je na slobodi, istakao je predsednik, i zapitao je zašto ih bilo ko čuva.

- Dosta je bilo. Kažu im to ima i u drugim državama. E neka ima, ovde neće da ima. Dok ne iskorenimo ove podrepaše i grane crnogorskih klanova, koji nam ubijaju zemlju u poslednjoj deceniji. Imao sam još mnogo stvari da govorim, ali pričaću pre odlaska u Kinu - dodao je on.

