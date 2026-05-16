Advokat i funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović na Iksu je napisao lična zapažanja u vezi sa medijskim izveštavanjem slučaja dojučerašnjeg načelnika beogradske policije, Veselina Milića.

- Prosto, ne mogu a da ne primetim da gotovo ni u jednom izveštaju nismo saznali ko su mu branioci, niti su ”profesionalni novinari” kako sebe krste pokušali da dođu do istih za neku izjavu. Recimo, kada sam ja negde branilac, pa makar to bilo za potpuno benigna dela, obično ako im je to politički interesantno raščereče kako mene kao branioca, tako i okrivljenog. Ovde ne znamo ni ko je branilac, niti se iko potrudio da to sazna - napisao je Đukanović i dodao:

- No, kako god, evo da im se to ne uzme kao propust. Ipak, setite se nekih drugih slučajeva, daleko bezazlenijih od ovog, gde smo saznavali gotovo svaki detalj iz istrage. Od toga šta je ko izjavio, kako je izjavio, do toga da su ”profesionalni novinari” pre branilaca dobijali sve moguće akte, pa čak i samu optužnicu. Konkretno, u ovom slučaju, bez obzira što smo čuli da je gospodin Milić branio pred tužiocem tako što je dao izjavu, ni reči o tome šta je rekao.

Cenim taj napad profesionalnosti da se ne otkrivaju detalji iz istrage, samo zanimljivo je da takav profesionalizam ne postoji u nekim drugim slučajevima, dodao je Đukanović.