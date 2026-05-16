Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o napadima iz Crne Gore zbog njegovih izjava da neće prisustvovati proslavi godišnjice otcepljenja Crne Gore, te je rekao da je izneo samo istine.

- Je l' istina da su priznali Kosovo, je l' istina da smo ćutali i rekli sve u redu, čak i kada su ušli u NATO? Jesam li nešto slagao? Mi hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju i svoje nebo sami! Sve vreme su uz Zagreb bili najjača platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Šta tačno nije istina u onome što sam napisao? Kada me ljudi iz DPS napadaju, to je za mene velika pohvala. Kažu tužno me je gledati. E vas je mnogo lepo gledati, sa svim tim narko dilerima uz vas - kazao je on.

Vučić je dodao da nije pogaženo bratstvo, već povelja UN, i dodaje da su to uradili i Nemci i Amerikanci, ali nismo to očekivali iz Crne Gore.