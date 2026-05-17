Slušaj vest

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastao se petak u Prištini sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, a nakon susreta odlučio je da ponovo postavlja nekakve uslove za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, a sve to dok u pokrajini već duže od godinu i po dana vlada institucionalni haos, a 7. juna ih očekuju treći po redu parlamentarni izbori za ovo kratko vreme!

Analitičari ocenjuju ovo kao očajnički pokušaj Kurtija da sakupi poene kod svojih glasača u još jednoj, trečoj po redu za godinu i po dana predizbornoj kampanji, ali naglašavaju da lažni premijer nije u poziciji da postavlja ultimatume ni Beogradu, a ni Evropi.

Naime, Kurti je nakon prve posete Marte Kos tzv. Kosovu ponovio da za "nastavak dijaloga i sprovođenje sporazuma postignutih između Kosova i Srbije" zahteva tri uslova: predaju Milana Radoičića kosovskim vlastima, povlačenje pisma koje je zemljama EU uputila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić a kojim, prema Kurtijevim rečima "Srbija negira teritorijalni integritet Kosova" i ponovio da traži potpisivanje osnovnog Briselskog sporazuma i Ohridskog aneksa.

Sa druge strane, Kos je poručila u petak da su evropske aspiracije Prištine moguće samo kroz konstruktivno učešće u dijalogu sa Beogradom, a da je uslov Brisela da se sva pitanja vezana za institucije kojima upravlja Beograd reše u konsultacijama sa srpskom zajednicom, u okviru dijaloga koji se vodi uz posredovanje EU.

Loša pozicija

Prof dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije objašnjava za Kurir da teško da je Kurti trenutno u posebmo snažnoj poziciji da postavlja nekakve uslove bilo kome, a kamoli Beogradu i samoj EU.

prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- I sama EU poslednjih meseci izražava zabrinutost zbog političke nestabilnosti i nefunkcionisanja institucija u Prištini i čini mi se da je Kos dobrim delom došla tim povodom, ali i kako bi pokušala da predupredi dalje jednostrane poteze Prištine koji bi izazvali neku novu krizu. Imajući u vidu da na KiM vlada institucijalna kriza već duže od godinu i po dana, da njihova tzv. Skupština ne može da izabere predsednika ni nakon 100 pokušaja, ali i da ih očekuju 7. juna novi, treći po redu parlamentarni izbori, smatram da je ovakav stav Kurtija više provokacija za Srbiju u okviru njegove predizborne kampanje. Svedoci smo da je skoro svaka njegova kampanja bila zasnovana na širenju mržnje i progonu Srba sa KiM. Političko jezgro Kurtijevih birača tradicionalno se drži tvrdog stava prema Beogradu i za njih bi i sam ponovni razgovor o formiranju ZSO bio veliki minus za Kurtija što on sebi u ovom trenutku ne može da dozvoli - govori Miletić i dodaje:

Izbori 7. juna: Srpska lista na broju 119 Srpska lista, nakon što joj je žrebom pripao broj 119 na glasačkom listiću na izborima 7. juna, oglasila se porukom gradanima na svom instagram profilu. - Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima koji ce biti održani 7. juna Srpska lista će nastupati pod brojem 119. Jedan narod, jedna lista, jedino Srpska lista - poručili su iz te stranke na Instagramu.

- Ipak, smatram da ovakve provokacije lažnog premijera ne doprinose ni njegvoj većoj popularnosti na KiM, ali ni na Zapadu, jer time ipak samo gubi poene kod EU koja je više puta poslala poruku da bez nastavka dijaloga i ispunjavanja već dogovorenih obaveza neće biti ozbiljnijeg napretka Prištine.

Antisprski narativ

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petkovic kazao je da Aljbin Kurti ponovnim postavljanjem uslova za nastavak dijaloga sa Beogradom nastavlja da širi antisrpski narativ i izmišlja nepostojeće pretnje.

Foto: Petar Aleksić



- To je deo izbornog cirkusa Prištine, koja nije u stanju da stabilizuje sopstvene politicke prilike. Kristalno je jasno da je tzv. Kosovo glavni izvor nestabilnosti na prostoru zapadnog Balkana i to je Kurti posvedočio ponovnim postavljanjem uslova za nastavak dijaloga s Beogradom, demonstrirajući da je glavni kočničar normalizacije odnosa upravo Priština. Kurtiju je to potrebno kako bi imao izgovor da izbegne svoje obaveze u dijalogu sa Beogradom i formiranje ZSO, kao i suočavanje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem - saopštio je Petkovic je "jasno da se Kurti pribojava pregovarača poput Vučića, koji je u svakom trenutku spreman da se suoči sa njim".