Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da danas putuje u Azerbejdžan, ističući da Srbiju u narednom periodu očekuju intenzivne spoljnopolitičke aktivnosti i važni međunarodni susreti. Posebno je izdvojio predstojeću posetu Kini, za koju je rekao da će predstavljati krunu njegove političke karijere, naglasivši da od razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom očekuje mnogo.

- Ujutru idem u Azerbejdžan. Želeo sam samo da kažem da ćemo u narednim danima i nedeljama imati intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost. Putujemo u Azerbejdžan ujutro, ponedeljak u noć se vraćamo iz Azerbejdžana, na utorak, i onda čekamo konačnu potvrdu - rekao je Vučić u obraćanju građanima u Palati Srbija.

Kazao je da će predsednik Rusije Vladimir Putin otputovati u Kinu 19. i 20. maja.

- Nekoliko dana posle toga mi idemo u Kinu na razgovore sa predsednikom Sijom, dakle posle posete predsednika Trampa, predsednika Putina, imaćemo izuzetnu čast da idemo u zvaničnu državnu posetu Narodnoj Republici Kini. Tu očekujemo mnogo - rekao je Vučić.

Istakao je da ne treba smetnuti sa uma kolike su se promene dogodile u odnosima Srbije i Kine.

- Mi smo za 330 puta, pazite, ne 330 odsto, već za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo nula fabrika, danas imamo 37 kineskih fabrika u našoj zemlji. Mnogo toga očekujemo, pripreme su u toku, najozbiljnije ikada. I za mene, kao političkog veterana, iskusnog čoveka koji gotovo da nema gde nije bio, ovo je kruna karijere i verovatno najznačajnija poseta, ne zbog mene lično, već zbog građana Srbije, jer i u Kinu i u Azerbejdžan i na svako drugo mesto gde idemo, idemo da bismo uradili važne stvari za ljude u Srbiji, ne za sebe, i mislim da to ljudi i te kako dobro razumeju - rekao je Vučić.