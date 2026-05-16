Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković pozvao je raseljene građane sa Kosova i Metohije da glasaju na izborima 7. juna za Srpsku listu jer je pobeda te stranke, kako je rekao, garancija opstanka Srba na KiM.

Petković je ovaj poziv uputio tokom tradicionalne proslave Kolašinaca u Kragujevcu, u organizaciji Zavičajnog udruženja „Ibarski Kolašin“, na kojoj su prisustvovali i komesarka Komesarijata za izbegla i raseljena lica Nataša Stanisavljević i čelnici grada Kragujevca.

- Svi znate da nam se približavaju još jedni važni izbori, razumem da je narod i umoran jer imamo previše izbornih procesa i veliku političku krizu i nestabilnost u Prištini, ali je naše da izdržimo i borimo se i budemo složni, jedinstveni i odlučni kao i do sada - napisao je Petković na Instagramu.

Pobeda Srpske liste, kako je dodao, je i garancija opstanka Srba na KiM.

- Zbog toga jedino Srpska lista ima podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića jer se jedina bori za interese srpskog naroda! Sve vas zajedno sa svojim saradnicima srdačno pozdravljam, želim vam dobro zdravlje i da se vidimo u našem Ibarskom Kolašinu, u toj gorštačkoj župi u kojoj žive divni ljudi koji su i ovde sa nama. Živela Srbija, živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji! - poručio je Petković.