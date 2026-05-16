"ZA N1, DANAS I NOVU S RAZGOVOR VUČIĆA SA FON DER LAJEN NIJE VEST" Brnabić: Objaviće je zakopanu ispod vesti o uticaju obilnih kiša na bubamare
"Izgleda da za brze, objektivne i profesionalne medije kakvi su Danas, N1 i Nova S, razgovor između predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i predsednice Evropske komisije, Ursule fon der Lajen, nije vest", napisala je na svom X nalogu predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.
- Prođoše sati kako je ova, za Srbiju izuzetno važna informacija, objavljena, ali kod njih je izgleda završila u nevidljivoj "nije se desilo" rubrici - istakla je Brnabić.
Kako je istakla posle ovog tvita će je objaviti, ali zakopanu ispod vesti o uticaju obilnih kiša na bubamare i Vučićeve krivice zbog toga što u maju pada kiša i hladno je.
