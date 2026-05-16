U najnovijoj epizodi uzbudljive sapunice "La Usurpadora: Mi blokaderi i naši mediji" potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić povukla je radikalan potez dostojan najpoznatijih zlobnica u španskim telenovelama: blokirala je Slobodana Georgieva na mreži X!

Da stvar bude zabavnija, Slobodan Georgiev , za neupućene, nije urednik nekog štob'sereklo prorežimskog portala, već direktor vesti na televiziji Nova S - bastionu blokaderske misli, koji toliko voli opoziciju koja može adresu Nove S (i N1) navesti kao adresu stanovanja.

Georgiev se izgleda našao u čudu zašto ga je gospođa Tepić blokirala. Realno, u čudu su svi, budući da su i ona i ostali blokaderi ne samo rado viđeni već stalni gosti ove TV kuće. Kako li će izgledati sledeće gostovanje nekog iz Đilasovog SSP kad su urednika stavili na "crnu listu"... Aj živi bili pa videli.