Slušaj vest

Na društvenim mrežama isplivao je novi dokaz još jednog nasilja blokadera!

Naime, kako svedoče korisnici društvenih mreža, dvoje blokadera danas su napadali, vređali i prskali suzavac na građane samo zato što ne dele njihovo mišljenje. Ovakvim ponašanjem blokaderi još jednom pokazuju kako tretiraju sve političke neistomišljenike i da je za njih očigledno jedini način da iskažu neslaganje i svoj program za Srbiju - nasilje.

Kako se može pretpostaviti sa snimka na društvenim mrežama, blokaderi su blokirali jedan magistralni put u Srbiji, a kada su su se građani pobunili zbog toga i usprotivili im se, dobili su guranje i suzavac u oči!

- Nasilnici ponovo na delu. Skandal bez presedana! Nemanja Bakić i Konstantin Jaćimović danas su suzavcem napadali i povređivali građane samo zato što ne dele njihove stavove. To nije politika, to je čisto nasilje i kukavičluk. Srbija ne sme da ćuti dok ekstremisti terorišu narod - komentar je korisnika mreže "X" koji je podelio ovaj snimak sa javnošću.

Na snimku se vidi da je na licu mesta prisutna i policija.