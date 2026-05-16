Otrovnim tekstom, pisanim zelenim jedom a ne crnom štamparskom bojom, podgorički tabloid "Vijesti" iz jata Junajted medija oglasio se povodom izjava Aleksandra Vučića o proslavi dvadeset godina obnove nezavisnosti crnogorske države.

Zasmetalo im je što je predsednik Srbije poručio da neće ići na "glamuroznu proslavu otcjepljenja" Crne Gore, i što je crnogorskom narodu poručio da smo mi više voleli njih nego oni nas.

Zašto?

Šta nije tačno? Šta je uvredljivo? Šta nije u redu?

Dvadeset godina nije neki dugi period – što bi se reklo u onom vicu koji se svojevremeno pričao za Amerikance, u Srbiji je svaki plot stariji od nove nezavisne države – ima nas dosta koji pamtimo da je prvo bila Savezna republika Jugoslavija, a od 2003. do 2006. Državna zajednica Srbija i Crna Gora, pa je ova druga izašla iz zajednice. Otcepila se, ili otcijepila, kako god.

Pamtimo i ovo: Evropska unija je kao uslov za priznavanje nezavisnosti postavila prag od 55 odsto glasova "za". Na referendumu je za nezavisnost glasalo 55 odsto, a za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom 44,5 odsto. Za oko 2.000 glasova prebačen je potreban cenzus.

Specijalni izaslanik EU za referendum u Crnoj Gori bio je Miroslav Lajčak. Posle referenduma je dobio najviše crnogorsko odlikovanje — Orden crnogorske velike zvezde. U januaru ove godine je Lajčakovo ime pomenuto u Epstajnovim dokumentima, pa je podneo ostavku na sve položaje.

Toliko o otcepljenju i o volji naroda.

A o međusobnoj ljubavi, i ko je koga manje voleo, samo ovo: u strogom centru Prištine, u Rruga Sheshi Nëna Terezë 28/3 nalazi se ambasada Crne Gore.

Crna Gora je, naime, priznala nezavisnost Kosova.

Šta onda Vučić nije tačno rekao?

Neće to čitaoci "Vijesti" saznati iz teksta pisanog zelenim jedom, niti će im to objasniti sagovornice – urednica podgoričkog Monitora i beogradskog Radara.

To što one pričaju o Vučiću nije ništa novo.

Ali evo zašto tako pričaju. Manirom iskusnog doktora, Vučić je iz prve napipao njihovo bolno mesto, a njihov tekst je reakcija na taj dodir. Njihov tekst je ono: "Auh! Jeste, doktore, baš tu me boli!"

I autorskim tekstom u podgoričkoj Borbi i obraćanjem na RTS, Aleksandar Vučić dokazao je još jednom da je bio u pravu, detektovao je slabe varove u konstrukciji politike koja se vodi protiv Srbije i njenih građana.

A "Vijesti" opet greše. Zbog Vučičevog odbijanja da učestvuje u podgoričkoj proslavi na gubitku su oni koji su ga pozvali, ne on, i ne Srbija. A ko gubi ima pravo da bljuje jed.