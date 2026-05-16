Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće 17. i 18. maja u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja. Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada.

Tokom posete Azerbejdžanuplaniran je bilateralni sastanak sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija, kao i niz susreta sa visokim zvaničnicima i učesnicima Foruma.