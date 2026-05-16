Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posetu studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije (MIT), koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek.

Nakon razgovora studenti su poručili sledeće:

- Ovo je moja prva poseta Beogradu, Srbiji i za mene predstavlja veliku čast. Volim da putujem tako da je poziv da učestvujem na ovim sastancima zaista izuzetno iskustvo. Najsnažniji utisak je sastanak sa predsednikom i ministrom spoljnih poslova, a predsednik je želeo da odemo znajući da je gostoprimstvo među glavnim prioritetima koje želite da posetioci, turisti, imaju, i da se definitivno osećamo kao da smo ovde dočekani raširenih ruku. A onda, druga stvar, bila je veoma lične prirode, predsednik je rekao našoj delegaciji da treba da se vratimo kući i zahvalimo roditeljima na žrtvama koje su podneli. To me je duboko pogodilo, jer su moji roditelji definitivno podneli mnogo žrtava da bih ja imao ovo obrazovanje i mogao da putujem u inostranstvo - rekao je jedan od njih.

Drugi student je poručio da je zahvalan ne razgovoru sa predsednikom Vučićem i ministrima spoljnih poslova i prosvete.

- Ova poseta pruža dublje razumevanje bogate i pluralističke kulture Srbije i njene duboko ukorenjene istorije i izuzetnog gostoprimstva njenog naroda. Videli smo dinamičnu zemlju, odlikovanu različitim tradicijama, istorijom i kulturom koja je ipak ostala verna svom identitetu.

"Ovo je moj prvi put da posećujem Srbiju. Hvala vam puno na gostoprimstvu. Imali smo priliku da se sastanemo sa liderima kompanija u različitim industrijama koji su nam govorili o svojim vizijama za budućnost Srbije i sposobnosti Srbije da doprinese globalnim sektorima izgradnji" - istakli su drugi.

Nakon ovakvih reči, predsednik je poručio:

- Zahvalan ovim divnim mladim ljudima na lepim rečima i poštovanju koje su pokazali prema našoj zemlji. Veliko je zadovoljstvo kada mladi i uspešni ljudi prepoznaju napredak Srbije i pokažu poštovanje prema onome što gradimo.

Sastanku u Palati Srbija prisustvuju i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i otpravnik poslova SAD u Srbiji Aleksandar Titolo.