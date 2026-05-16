Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Milica Đurđević Stamenkovski, učestvovaće na Međunarodnom forumu o migracijama, koji će biti održan sledeće nedelje u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, uz učešće visokih državnih zvaničnika, predstavnika međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, poslovnog sektora i organizacija koje se bave pitanjima migracija.

Forum predstavlja jednu od najznačajnijih međunarodnih platformi posvećenih savremenim migracionim tokovima, unapređenju legalne i bezbedne mobilnosti radne snage, zaštiti prava radnika migranata, kao i jačanju institucionalne i regionalne saradnje u oblasti migracione politike.

Tokom učešća na Forumu, ministarka će predstaviti iskustva Republike Srbije u oblasti ekonomskog razvoja, tržišta rada, zaštite prava radnika, kao i aktivnosti koje država sprovodi u cilju stvaranja pravednog, sigurnog i održivog sistema radne mobilnosti.

Poseban akcenat biće stavljen na značaj međunarodne saradnje u uslovima sve izraženijih globalnih izazova, uključujući demografske promene, razvoj veštačke inteligencije i izazove migracionih tokova.

Učešće Republike Srbije na ovom visokom međunarodnom skupu potvrđuje opredeljenost naše zemlje ka jačanju bilateralne i multilateralne saradnje, razmeni dobrih praksi i aktivnom doprinosu izgradnji humanog, bezbednog i odgovornog sistema upravljanja migracijama.

Ministarka će tokom boravka u Uzbekistanu održati i niz bilateralnih susreta sa resornim ministrima, predstavnicima međunarodnih institucija i partnerskih organizacija, sa ciljem daljeg unapređenja saradnje u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike.

