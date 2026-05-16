OKO: OEBS i EU da reaguju na urušavanje integriteta izbora od strane CIK u Prištini
Odbor za kontrolu i opservaciju (OKO) izrazilo je danas oštar protest povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da Srpskoj listi drastično smanji broj mesta u biračkim odborima i pozvao OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju CIK-a i obezbede ravnopravne uslove za sve aktere.
Saopštenje prenosimo u celosti:
Smanjivanje prava srpskih predstavnika, protiv kojeg je s pravom upućena žalba Izbornom panelu (IPŽP), predstavlja kontinuitet institucionalnog pritiska na srpske subjekte. Podsećam javnost da je po apsolutno istom šablonu CIK prethodno odbio da izda akreditaciju i našoj organizaciji OKO.
Jedini razlog za uskraćivanje prava našim posmatračima bio je bizaran administrativni izgovor – činjenica da u zvaničnom Statutu naše organizacije stoji pojam „Kosovo i Metohija“.Izbacivanje nezavisnih srpskih posmatrača i istovremeno smanjenje broja srpskih članova u biračkim odborima jasno ukazuje na nameru da se srpskoj zajednici u potpunosti onemogući kontrola izbornog procesa.
Izbori u kojima se podobnost meri jezičkim dekretima, a manjinama ukida pravo na nadzor, nemaju nikakav legitimitet.Pozivamo OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju CIK-a i obezbede ravnopravne uslove za sve aktere.Aleksandar JerkovićProgramski direktor, Odbor za kontrolu i opservaciju (OKO).