Odbor za kontrolu i opservaciju (OKO) izrazilo je danas oštar protest povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da Srpskoj listi drastično smanji broj mesta u biračkim odborima i pozvao OEBS i predstavnike Evropske unije da hitno reaguju, zaustave samovolju CIK-a i obezbede ravnopravne uslove za sve aktere.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Smanjivanje prava srpskih predstavnika, protiv kojeg je s pravom upućena žalba Izbornom panelu (IPŽP), predstavlja kontinuitet institucionalnog pritiska na srpske subjekte. Podsećam javnost da je po apsolutno istom šablonu CIK prethodno odbio da izda akreditaciju i našoj organizaciji OKO.

Jedini razlog za uskraćivanje prava našim posmatračima bio je bizaran administrativni izgovor – činjenica da u zvaničnom Statutu naše organizacije stoji pojam „Kosovo i Metohija“.Izbacivanje nezavisnih srpskih posmatrača i istovremeno smanjenje broja srpskih članova u biračkim odborima jasno ukazuje na nameru da se srpskoj zajednici u potpunosti onemogući kontrola izbornog procesa.