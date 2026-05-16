Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je potvrdio doslednost svoje politike i jasan stav kada je reč o nacionalnim i državnim pitanjima Srbije.

U prilog tome govori činjenica da je Vučić još 2006. godine govorio da tadašnji crnogorski lider Milo Đukanović smatra da je na referendumu ostvario istorijsku i dugoročnu pobedu, ali da on lično ne deli takvo mišljenje.

- Ja ne mislim. I radićemo na tome da za 10 ili 20 godina referendumskim putem ostvarimo neku novu zajedničku državu, zato što je naš cilj da živimo zajedno, a ne odvojeno - istakao je srpski predsednik.

Dve decenije kasnije, 2026. godine, predsednik Srbije ističe da po tom pitanju nije promenio stav.

- Dobio sam poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi otcepljenja od moje Srbije. Naravno, u tome neću učestvovati. Srbiju volim najviše na svetu, i da slavim tako nešto bilo bi, kako bih vam rekao, bilo bi me sramota i pljunuo bih sebi i svom narodu u lice - rekao je pre samo dva dana.

Dosledna politika Aleksandra Vučića

Time je Aleksandar Vučić pokazao da, uprkos promenama političkih okolnosti i proteku gotovo dve decenije, ostaje dosledan stavovima koje zastupa od početka svoje političke karijere, insistirajući na zaštiti nacionalnih interesa i očuvanju državnog i nacionalnog identiteta Srbije.

