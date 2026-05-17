Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu i najnovijom porukom istakao da se rezultati u državi ne postižu kroz obećanja, već kroz ozbiljan rad, stabilnost i posvećenost. Kako je naveo, iskustvo ga je naučilo da su upravo radnici, seljaci i odgovorno državno rukovodstvo ključ napretka.

- Nagledao sam se ja revolucija, svih mogućih obećanja. Na kraju, samo radnici, seljaci, ozbiljno državno rukovodstvo i ozbiljan rad donose rezultate. Moda dođe i prođe, samo ozbiljan rad i ljubav prema Srbiji pobeđuju - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsećamo, predsednik Vučić boraviće danas i sutra u dvodnevnoj poseti Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija u Bakuu. Nakon ceremonije otvaranja, planirano je njegovo prisustvo obraćanjima najviših zvaničnika UN, predstavnika globalnih kompanija i aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.

Kako je saopšteno, Vučić će tokom posete imati i bilateralni sastanak sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, kao i niz susreta sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija i drugim učesnicima Foruma.