"VUČIĆ NAS JE, ONO... ZA***AO!" Kulačin i Vidojković očajni zbog rata blokadera: Klinci su se zadovoljili što će da ukantaju opoziciju, ne vidim plan... (VIDEO)
U podkastu ''Dobar, loš, zao'' blokaderske Nove S koji vode Nenad Kulačin i Marko Vidojković, ovoga puta tema je bio rat koji bukti na Iksu između tzv. studenata i opozicije.
Kako su naveli, na već podgrejanu lošu atmosferu u bčokaderskoj grupaciji došlo je do tačke da je lider SSP Dragan Đilas počeo i da vređa "studente",
- Na Tviteru sada ti ne možeš da dođeš do SNS botova koji veličaju Vučića, jer samo idu studentski botovi, Đilasovi botovi i to jedni druge.. Đilas im optužuje majke da ih majke nisu lepo vaspitale. Toliko mi se smučilo to sve... Ja kažem prvi put za sve ovo vreme od prvog novembra ja mislim da nas je Vučić, ono, za*ebao - rekao je Kulačin.
Na to se nadovezao i Vidojković koji je istakao činjenicu da je ''klincima'' u cilju da pobede opoziciju, ali da ne poseduju nikakav plan kojim bi mogli da dobiju na izborima.
- Video sam da se prepiru oko pravopisa, znači, pali su najniže. Ne zna se ko je bednije, Nenade, ja moram to da kažem. I onda kada je protest došao na ovaj nivo koji Vučiću odgovara ovako, onda su svi počeli da se kolju, jedni druge. Meni se čini da se stvari malo mistifikuju, mislim da je stvar očigledna i mislim da je vrlo jasna. Mislim da su se klinci, prosto, zadovoljili time što će da ukantaju tu opoziciju. Ja ne vidim da oni imaju neki plan za dva koraka unapred, pa čak ni za jedan korak unapred. Bojim se da ne dođe do one situacije - ok, makar smo ukantali opoziciju, a sad, je*i ga, razumeš, to što nismo pobedili na izborima, za to su krivi i ovi i oni, ali mi sigurno nismo krivi. Pošto znamo kako studenti funkcionišu - oni ni za šta nisu krivi. Studentski pokret je izbušen, sad bih rekao koliko i opozicija, ne može da se provali, niko tu nije ispravan. Ne možete da u ratu studenata i opozicije navijate za bilo koga. Nenade, zamisli dođu studenti na vlast i kažu: "Sada, brate, ko nas kritikuje od novinara, ima da ide uza zid!" Ja ne mogu da pravim razliku od te opozicije koja je bila u Srbija protiv nasilja. Meni su podjednako jadni i Zeleno-levi front i Demokratska stranka i tzv. proeu opozicija. Nenade, ja to tako osećam - naglasio je Vidojković.
