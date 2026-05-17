- Video sam da se prepiru oko pravopisa, znači, pali su najniže. Ne zna se ko je bednije, Nenade, ja moram to da kažem. I onda kada je protest došao na ovaj nivo koji Vučiću odgovara ovako, onda su svi počeli da se kolju, jedni druge. Meni se čini da se stvari malo mistifikuju, mislim da je stvar očigledna i mislim da je vrlo jasna. Mislim da su se klinci, prosto, zadovoljili time što će da ukantaju tu opoziciju. Ja ne vidim da oni imaju neki plan za dva koraka unapred, pa čak ni za jedan korak unapred. Bojim se da ne dođe do one situacije - ok, makar smo ukantali opoziciju, a sad, je*i ga, razumeš, to što nismo pobedili na izborima, za to su krivi i ovi i oni, ali mi sigurno nismo krivi. Pošto znamo kako studenti funkcionišu - oni ni za šta nisu krivi. Studentski pokret je izbušen, sad bih rekao koliko i opozicija, ne može da se provali, niko tu nije ispravan. Ne možete da u ratu studenata i opozicije navijate za bilo koga. Nenade, zamisli dođu studenti na vlast i kažu: "Sada, brate, ko nas kritikuje od novinara, ima da ide uza zid!" Ja ne mogu da pravim razliku od te opozicije koja je bila u Srbija protiv nasilja. Meni su podjednako jadni i Zeleno-levi front i Demokratska stranka i tzv. proeu opozicija. Nenade, ja to tako osećam - naglasio je Vidojković.