Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Baku, gde ga je na aerodromu dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafajev, saopšteno je iz Predsedništva Srbije.

Kako je najavljeno, predsednik Vučić će tokom boravka u Azerbejdžanu imati niz bilateralnih i ekonomskih sastanaka, a prvi među njima biće razgovor sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Nakon toga, planiran je i sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija.

Vučić će sutra učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji se održava u Bakuu od 17. do 22. maja. Nakon ceremonije otvaranja, prisustvovaće obraćanjima domaćina, visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika velikih globalnih kompanija i aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja.

Predviđeno je da se predsednik Srbije obrati u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada, a tokom boravka u Bakuu očekuje ga i niz susreta sa zvaničnicima koji učestvuju na ovom međunarodnom skupu.

Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova i održivom razvoju, a ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom „Stanovanje za svet: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice“. Fokus je na rešavanju globalne stambene krize, klimatskim izazovima i razvoju inkluzivnih urbanih sredina.

Forum organizuje UN-Habitat u saradnji sa Vladom Azerbejdžana, a okupiće hiljade delegata iz više od 100 zemalja sveta koji će tokom šest dana razgovarati o savremenom urbanom planiranju, infrastrukturi, zelenoj energiji i održivom razvoju gradova budućnosti.

Kurir.rs

