Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, u okviru zvanične posete toj zemlji.

Nakon sastanka sa Alijevim, Vučića očekuju i razgovori sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija.

U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, nalazi se i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NAGLEDAO SAM SE JA REVOLUCIJA" Vučić objasnio šta je ključ za sigurnu budućnost: Moda dođe i prođe, samo ozbiljan rad i ljubav prema Srbiji pobeđuju! (FOTO)
Aleksandar Vučić (22).jpeg
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO ŽESTOK UDAR NA KORUPCIJU U REDOVIMA BEZBEDNOSNIH SLUŽBI! Čistka u policiji i vojsci, nema više mesta za one koji čuvaju kriminalce
av.jpg
PolitikaVUČIĆ POTVRDIO DOSLEDNOST SVOJE POLITIKE, NI POSLE 2 DECENIJE NIJE PROMENIO STAV Od početka insistira na zaštiti srpskih interesa i očuvanju državnog identiteta
av.jpg
PolitikaGOSTOPRIMSTVO KAO GLAVNI PRIORITET! VUČIĆ OSTAVIO SNAŽAN UTISAK NA STUDENTE HARVARDA I MIT-A Direktno mu se obratili: Ovim rečima ih duboko ganuo (VIDEO)
av studenti.jpg