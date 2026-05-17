POGLEDAJTE KAKO JE VUČIĆ DOČEKAN U AZERBEJDŽANU Srbija i Azerbejdžan potvrdili bliske odnose: Fokus na strateškom partnerstvu u energetici i investicijama VIDEO
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Bakuu sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.
Srdačan i prijateljski susret sa Ilhamom Alijevim u Bakuu, tokom kojeg smo još jednom potvrdili bliske odnose koje Srbija i Azerbejdžan godinama grade.
- Zahvalio sam predsedniku Alijevu, velikom prijatelju Srbije, na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, kao i na odnosu punom poštovanja i razumevanja koji Azerbejdžan pokazuje prema Srbiji.
- Razgovarali smo o daljem unapređenju strateškog partnerstva naših zemalja, posebno u oblastima energetike, infrastrukture, investicija, kao i o projektima od značaja za ekonomski razvoj i sigurnu budućnost naših građana. Posebno smo istakli značaj ulaganja u razvoj banjskog turizma, izgradnju novih energetskih kapaciteta, uključujući i gasnu elektranu.
- Ostajemo posvećeni jačanju odnosa sa Azerbejdžanom, oslanjajući se na čvrsto prijateljstvo, zajedničke interese i jasnu viziju dugoročne saradnje koja doprinosi stabilnosti i razvoju obe zemlje.