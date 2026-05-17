Vučić se prethodno sastao sa najviđenijim azerbejdžanskim privrednicima, govorio je o velikoj gasnoj elektrani koja će biti izgrađena kod Niša i istakao je važnost daljeg razvoja odnosa.

- Predsednik Alijev i ja smo potvrdili naše prijateljstvo, mi se podržavamo već godinama na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo o situaciji u Iranu, Azerbejdžan se, kao što znate, graniči sa Iranom, i osetili su sve što se zbiva, ali zahvaljujući mudroj politici Alijeva zadržali su mir i stabilnost - kazao je on.

Vučić dodaje da se privodi kraju sporazum o izgrađivanju gasne elektrane kod Niša.

- Ogroman projekat je u pitanju, dogovorili smo se kako da upotrebljavamo i koristimo, koji su izvori gasa. To je ogroman potencijal, 500 megavata instalisane snage, i to će nam mnogo značiti u eri data centara. Razgovarali smo sa predsednikom Alijevim, ali i sa predstavnicima brojnih kompanija, o brojnim projektima. Imamo mnogo banja koje su zapuštene, bilo bi sjajno da se tu pronađu investitori. Imamo i oko Homolja potpuno nedirnutu prirodu, a nešto mora da se uradi da se privuku turisti iz celog sveta i regiona - dodao je predsednik.

On ističe da je popunjenost kapaciteta na letu Beograd-Baku čak 90 odsto, i da je to neverovatno.

- Ja hoću da kažem i našim ljudima da mnogo mogu da vide i nauče, ne samo o kulturi, već i da uživaju u prelepom gradu i zemlju, ukoliko dođu da posete Baku. Istovremeno, otvoriće im se novi vidici i poslovne prilike. Mi ćemo uskoro ugostiti veliku delegaciju iz Azerbejdžana, i pričaćemo o svemu osim o energetici. Naravno, pričali smo i o vojno-tehničkoj saradnji - naglasio je Vučić.

Predsednik je kazao da su Azerbejdžan, Uzbekistan i Kazahstan fantastične zemlje i da predstavljaju veliku priliku za nas.

- Srbija će sledeće godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi, i mi moramo da gledamo koje zemlje rastu takvom brzinom. To su te zemlje Centralne Azije, koje prihvataju nove tehnologije. Da vidite sastav njihovih delegacija, svi govore i perfektan ruski, i engleski, školuju se u inostranstvu pa se vraćaju u svoje zemlje, rade po 12 sati dnevno. Nije ni čudo da su tako uspešni - rekao je on.

Vučić ističe da će sutra razgovarati sa predsednikom Kenije, i da je veoma bio razočaran kada je ta afrička zemlja priznala Kosovo.

- I to će biti tema, ali i ekonomska saradnja. Razgovaraću i sa predstavnicima slovačkog MSP, Mirziojevim, ponovo sa Alijevim, pa nazad za Beograd. Čekaju nas važni poslovi, za dva dana ćemo tačno znati kada idemo u Kinu. Putin je ja mislim prekosutra u Kini, pa je onda naš red. To je za nas od najvećeg značaja rekao bih u prethodnih 20, 30 godina - kazao je predsednik.

O odnosima sa Alijevim, Vučić kaže da su oni prijatelji i braća, da se redovno čuju i dele informacije.

- Znao sam da će prekinuti saradnju sa Evropskim parlamentom. Znate, oni su mnogo pametni, pa vole da drže lekcije kako izgleda demokratija, a kada im zatreba nafta i gas, onda dolaze kod njega i mole. Nisam za to morao ni da ga pitam, perfektno se razumemo i tačno znam šta radi, što mogu da kažem za predsednika Tokajeva. Da li mu je danas rođendan? Moraću posle da ga zovem da ga čestitam. Danas je rođendan i predsedniku RS Siniši Karanu, i njemu čestitam ovom prilikom. Videću se i sa Mirziojevom, to će biti velika poseta, krajem godine - naglasio je on.

Predsednik podseća da je Azerbejdžan uložio milijarde i da su kupili deo italijanske energetske mreže, sa sve benzinskim pumpama.

- Pogledajte njihove firme koje se bave građevinom. Šta oni urade, to je state of the art. Sve što oni urade, podignu cenu svega okolo posle. To su najbolje i najbrže rastuće ekonomije. Dajte da ih dovedemo i privučemo. I to su bile teme razgovora. Mnogo toga smo otvorili, otvorili smo nešto i o čemu ne smem da pričam, a mogu da vam kažem za nekih 15 dana - rekao je Vučić.

On ističe da se uvek trudi da nauči nešto od ljudi koje ceni, i da od Ilhama Alijeva uvek može nešto da nauči.

- Pažljivo sam saslušao njegovu analizu situacije u Iranu, regionu, ali i širom sveta. Uvek bolje razumete svet kada čujete od onoga ko je na izvoru. Oni su blizu Tabriza, severozapadnog dela Irana, i osećali su sve što se dešavalo. Neke su bombe pale i na enklavu Nahičevan, i sagledali smo perpektivu mogućeg obnavljanja sukoba. Gledali smo i kakve odnose da gradimo prema pojedinim akterima, posebno za neke biznis prilike sa pojedinim američkim kompanijama. Želimo da vidimo neke projekte koje možemo da radimo sa Amerikancima u budućnosti - otkrio je predsednik.

Vučić dodaje da 500 megavata instalisane snage, kada se govori o obnovljivoj energiji, to nikada nije zaista 500 megavata, pošto zavisti od prirodnih uslova.

- Ali kada imate gasnu elektranu, a mi imamo gasa i od Rusa, a i od Azerbejdžana, to je posao politike da obezbedi, za nas to znači da će to biti 500 megavata! To nije 200 megavata kao kada gledate solar ili vetar. Samo želim to da objasnim običnim ljudima. Mi jedino što smo uradili u 20 godina, sada smo uradili Kostolac 3, to je na 300 megavata. A računajte kakav je kvalitet uglja, pa i kada ga dovlačite, lignit, pitate se kakav će kvalitet da bude, ali nam je to jedini veliki energetski objekat koji je urađen. Ovi pre nas naravno nisu ništa uradili. Ali da li je to sve dovoljno? Pa nije, trebaće nam mnogo više. Mi ćemo samo na punjače za električna vozila morati da trošimo gigavate i gigavate - kazao je on.

Ističe i da su se navike promenile, i da trenutno trošimo ogromne količine i leti, a ne samo zimi, kako je ranije bilo.