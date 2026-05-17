Koalicija Nada započela kampanju za izbore: "Potvrđena je politička platforma autentične desnice"
Koalicija Nada saopštila je danas da zvanično počinje kampanju za parlamentarne izbore.
Potvrđena je politička platforma autentične desnice, koja se zasniva na potrebi čvrste saradnje Srbije sa EU, ali bez članstva, kao i nužnosti postizborne saradnje svih opozicionih subjekata jer je to jedini način za smenu izdajničkog, kriminalizovanog i nedemokratskog režima.
- Savez Novog DSS-a i Monarhista otvoren je za širenje ka pojedincima i organizacijama koji dele ova temeljna stanovišta. Dobar rezultat autentične desnice garant je pobede nad režimom, ali i sistemskih promena neophodnih u državi i društvu. Potvrđena je ekonomska platforma zasnovana na razvoju domaće privrede i poljoprivrede umesto na zaduživanju i podsticanju stranih investicija što je u temelju ekonomske politike aktuelnog režima koju je potrebno hitno promeniti. Utvrđen je plan zajedničkih terenskih aktivnosti koji podrazumeva održavanje tribina, organizovanje štandova, obilazak domaćinstava i razgovor sa građanima u svim opštinama - saošteno je nakon zajendičkog sastanka predsedništava stranaka i najavljena prva naredna tribina u Zrenjaninu 25. maja.
Vanredni parlamentarni izbori nisu raspisani.
