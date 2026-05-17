Potvrđena je politička platforma autentične desnice, koja se zasniva na potrebi čvrste saradnje Srbije sa EU, ali bez članstva, kao i nužnosti postizborne saradnje svih opozicionih subjekata jer je to jedini način za smenu izdajničkog, kriminalizovanog i nedemokratskog režima.

- Savez Novog DSS-a i Monarhista otvoren je za širenje ka pojedincima i organizacijama koji dele ova temeljna stanovišta. Dobar rezultat autentične desnice garant je pobede nad režimom, ali i sistemskih promena neophodnih u državi i društvu. Potvrđena je ekonomska platforma zasnovana na razvoju domaće privrede i poljoprivrede umesto na zaduživanju i podsticanju stranih investicija što je u temelju ekonomske politike aktuelnog režima koju je potrebno hitno promeniti. Utvrđen je plan zajedničkih terenskih aktivnosti koji podrazumeva održavanje tribina, organizovanje štandova, obilazak domaćinstava i razgovor sa građanima u svim opštinama - saošteno je nakon zajendičkog sastanka predsedništava stranaka i najavljena prva naredna tribina u Zrenjaninu 25. maja.