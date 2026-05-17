Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su policija i država pokazali apsolutni profesionalizam i poštovali pretpostavku nevinosti tokom istrage u slučaju pucnjave u restoranu na Senjaku , kao i da ne postoji osnov sumnje da je lično bivši načelnik Beogradske policije Veselin Milić učestvovao u izvršenju najtežeg krivičnog dela, već u prikrivanju i da je država i po tom pitanju reagovala brzo i pokazala da nema zaštićenih.

Vučić je u Bakuu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsednika Stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa da se u događaju u tom ugostiteljskom objektu vidi da je povezanost države i kriminalaca veća u Srbiji nego u Kolumbiji i da se država za vreme vlasti Borisa Tadića obračunavala sa kriminalcima, a da sada sa njima sarađuje, upitao ako je tako - koga je prethodna vlast uhapsila.

"Kažu: policija je ćutala dva dana, pa tek posle 15-18 sati, kada je supruga došla da prijavi da joj supruga nema i ispričala šta se dogodilo i gde i kako je otišla, tada je policija krenula da radi. Policija i država su pokazali apsolutni profesionalizam, poštujući prezumpciju nevinosti. Nisu optuženi policajci da su učestvovali u ubistvu i nisu osumnjičeni - izvinjavam se za to, nije optužen još niko", rekao je Vučić.

Dodao je da je svako nevin dok se na sudu ne dokaže drugačije.

"Šta je trebalo? Kao Džajiću i Cvetkoviću što ste stavljali lisice na ruke, a posle toga morali da ih pustite, jer niste imali ništa, ali ste ih predstavljali legende Srbije kao fudbalsku mafiju. Šta je trebalo da prihvatim pritisak svakoga u našoj zemlji ko mrzi Milića ili ne znam koga pa hajde da pravimo cirkus od toga, predstave kako ćete da hapsite ili privodite nekoga? Svako je nevin dok se na sudu ne dokaže drugačije", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ne postoji osnov sumnje da je lično bivši načelnik Beogradske policije Veselin Milić učestvovao u izvršenju najtežeg krivičnog dela, već u prikrivanju.

"Država je i po tom pitanju reagovala brzo i pokazala da nema zaštićenih, i da će onako kako tužilac kaže da radi i da postupa. U tome se razlikuje država danas u odnosu na državu juče, koju bi oni da nam vrate", rekao je Vučić.

Upitao je protiv koga se bivša vlast, u kojoj je učestvovao Đilas, borila i koga su to oni hapsili.

"A koga su to uhapsili, od velikih imena? Što, jesu li Šarića uhapsili? Ili je Šarić podigao sve svoje hotele od Palića, Zlatibora i Beograda u to vreme, kad kažu da su se borili? Ali da pustimo Šarića. A šta su radili Zvicer i njegov šef? Šta su radili svi drugi? A protiv koga su se to i kako borili, i na koje to načine", rekao je Vučić.

Upitao je i kakve veze ovaj slučaj ima sa narkodilerima i Kolumbijom.

"Ovo nikakve veze sa tim nije imalo. Nisu se čak potrudili ni da se raspitaju o čemu se radi", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjave "odbeglog i osuđenog kriminalca" Miloša Medenice, Vučić je rekao da ne može da "ulazi u blato" i da odbeglim kriminalcima odgovara na ono što oni dobiju na papiru šta treba da kažu.